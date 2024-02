Nov primer: tovornjak tehtal 10 ton preveč

Še višje kazni so predvidene za tiste, ki opravljajo izredni prevoz brez dovoljenja. Za voznika in odgovorno osebo je zagrožena globa 1000, za pravno osebo pa 3000 evrov.

Vozniku so izdali plačilni nalog po 35. in 39. členu Zakona o cestah, vozilo so izločili iz prometa, za podjetje pa sledi hitri postopek zaradi prekoračitve največje dovoljene mase ter udeležbe v cestnem prometu brez dovoljenja za izredni prevoz.

Kot smo že poročali, so policisti Postaje prometne policije Celje v petek zvečer na avtocesti A1 ustavili konvoj dveh skupin vozil in spremljevalnega vozila, ki so izvajali prevoz tovora izrednih dimenzij. Pri nadzoru so ugotovili, da so prevoz tovora izrednih dimenzij opravljali brez dovoljenj za izredni prevoz, voznik spremljevalnega vozila pa niti ni imel opravljenega strokovnega usposabljanja spremljevalca izrednih prevozov.

Vozili, s katerima so opravljali izredni prevoz, nista bili pravilno označeni, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri kontroli delovnega časa in obveznih počitkov voznikov so prometni policisti ugotovili več hujših kršitev, med drugim manipulacijo podatkov zaradi vožnje brez voznikove kartice, več prekoračitev dnevnega časa vožnje in več nezadostnih dnevnih in tedenskih počitkov.

Romunska voznika in vozili so policisti izločili iz prometa, voznikoma pa izrekli globo v višini 4000 evrov. Tuji pravni osebi, za katero sta voznika opravlja izredna prevoza, pa so izrekli globo v višini 35.200 evrov.

Naložil za 11 ton hlodov preveč