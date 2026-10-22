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Črna kronika

Nov primer trgovine z ljudmi: identificirali 14 žrtev

Maribor, 22. 10. 2026 14.51 pred 31 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Policija

Nov primer trgovine z ljudmi v Sloveniji. Kriminalisti mariborske policijske uprave so v okviru preiskave identificirali 14 žrtev, poleg tega pa so zasegli več kot tri kilograme različnih vrst prepovedanih drog in nedovoljeno orožje.

Podrobnosti primera bodo predstavili jutri ob 11. 30 na novinarski konferenci. 

Več informacij bosta podala Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, in Bojan Iršič, vodja Oddelka za kriminalne združbe na UKP GPU.

Gre že za drugi primer trgovine z ljudmi v zadnjih dneh. Policisti medtem še vedno iščejo Simeona Motalna, enega od dveh glavnih osumljencev v primeru izkoriščanja tujih delavcev v Lendavi.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Semek
22. 10. 2026 15.36
v sloveniji vse lahko
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
22. 10. 2026 15.33
Spremenit zakonodajo. Droksice,prekupcevalce, trgovina z ljudmi, razna posilstva otrok, itd, itd samo smrtna kazen !!
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
22. 10. 2026 15.31
Samo zadrotat druge ni.
Odgovori
+1
1 0
AFŽ
22. 10. 2026 15.20
pa to ni res, a zapret in onemogočit kakršnokoli poslovanje do smrti pa ni možno???
Odgovori
+9
9 0
Perovskia
22. 10. 2026 15.20
A bo izpuščen samo vprasam za kolega, ki je samo 1x pozabil 1meswc kasneje v 18 letih ddv placat pa je dobil 3800e kazni
Odgovori
+5
6 1
Misika1967
22. 10. 2026 15.36
Kosmata laz
Odgovori
0 0
cekinar
22. 10. 2026 15.18
Mene zanima ,zakaj skrivate in ne napišete naslova,oziroma imena lastnika tega slamnatega podjetja,pa mimogrede,koliko vodij v slovenski policiji imamo od GPU,do generalnih PU in tako naprej,same nesposobne policaje,ki sedijo v pisarnah,tako da se na čudim kaj se to vse dogaja.
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+9
9 0
Slash
22. 10. 2026 15.16
Spet preko Trojan...
Odgovori
+6
6 0
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