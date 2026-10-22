Nov primer trgovine z ljudmi: identificirali 14 žrtev

Podrobnosti primera bodo predstavili jutri ob 11. 30 na novinarski konferenci.

Več informacij bosta podala Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, in Bojan Iršič, vodja Oddelka za kriminalne združbe na UKP GPU.

Gre že za drugi primer trgovine z ljudmi v zadnjih dneh. Policisti medtem še vedno iščejo Simeona Motalna, enega od dveh glavnih osumljencev v primeru izkoriščanja tujih delavcev v Lendavi.