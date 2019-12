Nov rop pošte, tokrat v Trnovski vasi, storilca še iščejo

Na družbenih omrežjih so uporabniki objavili fotografije, kako oboroženi policisti na območju naselij Žerovinci in Moškanjci opravljajo poostren nadzor prometa, pri tem pa pregledujejo vse avtomobile.

Tretji rop pošte v zadnjem mesecu, roparja iz Veržeja in Teharij še niso našli

To je že tretji rop pošte v zadnjem mesecu. V le 30 kilometrov oddaljenem Veržeju je namreč oboroženi ropar novembra s pošte odnesel 6800 evrov gotovine. Del denarja se je zaradi varnostnega mehanizma obarval, ropar pa ga je v vasi odvrgel. Med iskanjem roparja so policisti Veržej obkolili s policijskimi blokadami in pregledovali avtomobile. Kasneje so izdelali fotorobota domnevnega storilca, a ga kljub tem še vedno niso našli.

Le dan kasneje sta oborožena storilca oropala tudi pošto na Teharjah. Tik pred zaprtjem pošte sta zamaskirana moška vstopila v prostore poslovalnice, zaposleni zagrozila s pištolo in zahtevala denar. Ko sta dobila denar, sta pobegnila.

Številov ropov pošt naj bi se od leta 2011 zmanjšalo

Statistika ropov v Pošti Slovenije kaže, da se je število ropov v Pošti Slovenije od leta 2011 dalje bistveno zmanjšalo, in sicer je upadlo za približno 80 odstotkov. V letu 2010 so namreč v Pošti Slovenije zabeležili 35 ropov, medtem ko so v letu 2018 beležili 8 ropov.

Število ropov v 2018 je na primerljivi ravni z letom 2017, ko so v Pošti Slovenije beležili 7 ropov. "Sicer pa ima Pošta Slovenije razvejano mrežo pošt po vsej Sloveniji (okoli 460), zaradi česar se včasih v javnosti ustvarja vtis, da so pošte pogosteje tarče roparjev kot npr. druge institucije, trgovine, banke, bencinski servisi ipd.," pojasnjujejo na pošti.