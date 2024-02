Nov rop v Ljubljani: z ostrim predmetom grozil prodajalki

Rop se je zgodil včeraj ob 19.30 v eni od prodajaln na Ciril-Metodovem trgu v Ljubljani. V dogodku je bila ena od zaposlenih v prodajalni lažje telesno poškodovana, so sporočili s PU Ljubljana.

Ljubljanski policisti storilca še iščejo in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Kot so zapisali, gre za moškega, starega med 25 in 35 let. Visok je okoli 185 centimetrov, je suhe postave in ima črne lase z redko brado in brki. V času ropa je bil oblečen v črna oblačila (črna jakna s kapuco, črne usnjene hlače), obute pa je imel bele superge.