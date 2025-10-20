Nov spolni napad na območju Nove Gorice, osumljenec na prostosti

Novogoriški policisti obravnavajo novo kaznivo dejanje spolnega nasilja. Osumljenega so policisti prijeli in ga po policijskem pridržanju s kazensko ovadbo privedli na okrožno sodišče pred preiskovalnega sodnika. Ta ga je po opravljenem zaslišanju izpustil na prostost. V nogovoriškem dijaškem domu, od koder naj bi prihajali dve domnevni žrtvi osumljenca, so nam incident potrdili ter dodali, da naj bi policisti moškega prijeli med "nadlegovanjem še ene ženske".

Na Policijski upravi Nova Gorica so nam potrdili, da obravnavajo več kaznivih dejanj spolnega nasilja, katerih je utemeljeno osumljen tuj državljan. Osumljenca so policisti že prijeli in ga po policijskem pridržanju s kazensko ovadbo privedli v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po opravljenem zaslišanju pri preiskovalnem sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici je bil osumljenec izpuščen na prostost, so še sporočili z novogoriške policijske uprave.

Policija FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kot so ob tem poudarili, morajo pri javnem komuniciranju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost spoštovati pravice žrtve do zaščite njene identitete in njene dobrobiti. "Preiskave tovrstnih občutljivih kaznivih dejanj zato v javnosti komuniciramo strogo v okviru interesa posamične preiskave, varstva osebnih podatkov, kakor tudi zaščite žrtev in preprečevanja njihove ponovne viktimizacije," so sporočili ter dodali, da morajo ob tem upoštevati tudi zaščito mladoletnikov, njihove zasebnosti in integritete.

Dijakinjo otipaval, nagovarjal in zasledoval naj bi še dve

V Dijaškem domu Nova Gorica so nam potrdili, da se je dogodek zgodil 12. oktobra zvečer, ko je njihova dijakinja sedela na javni površini. K njej je takrat pristopil neznanec, jo najprej ogovoril, nato pa se ji je približal in se je začel dotikati. Dijakinja se je takrat po besedah ravnatelja dijaškega doma nemudoma vrnila v njihove prostore, varnostnik pa je poklical Policijo in oddal prijavo. Policija je po njihovih navedbah še isti večer vzela izjavo in opis dogodka, dijaški dom pa je nemudoma obvestil tudi starše dijakinje ter ji zagotovili podporni pogovor ter srečanje s pedopsihiatrom, ki je z njo opravil tudi terapevtski pogovor. "Primerljivo izkušnjo je imela tudi begunka iz Ukrajine, ki je začasno nastanjena v dijaškem domu. Pritožila se je, da jo je neznanec nagovoril in jo zasledoval po poti do dijaškega doma," je sporočil ravnatelj dijaškega doma, ki je dodal, da naj bi neznanec dan po dogodku z dijakinjo nagovarjal in zasledoval tudi študentko. Takrat naj bi ga zalotili policisti in ga tudi prijeli.