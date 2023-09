Nova goljufija: prek Facebooka 'prodajajo' vozniška dovoljenja

Celjski kriminalisti obravnavajo sume storitve kaznivih dejanj goljufije in ponarejanja listin, ki se navezujejo na prodajo ponarejenih vozniških dovoljenj, je sporočila predstavnica celjske policijske uprave Milena Trbulin.

Kot je pojasnila, so možje v modrem v sodelovanju z agencijo za varnost prometa v zadnjih dneh zaznali, da so se na družbenem omrežju Facebook pojavili oglasi, v katerih posamezniki proti plačilu ponujajo pridobitev slovenskih in mednarodnih vozniških dovoljenj. Ob nekaterih zapisih, kjer ponujajo omenjena vozniška dovoljenja, so dodali tudi fotografije policijskih preventivnih dogodkov, ki so bile objavljene na družbenih omrežjih, so še dodali.

Kot so še ugotovili, vozniško dovoljenje za kategorijo B ponujajo za 1700 evrov, vozniško dovoljenje za vse kategorije pa za 3700 evrov. Na limanice je očitno šlo kar nekaj posameznikov, saj so policisti prejeli že več prijav oseb, ki so nakazale denar za neveljavna, ponarejena vozniška dovoljenja. "Občane opozarjamo, naj ne nasedajo tovrstnim ponudbam, saj gre za goljufe, ki se okoriščajo na tuji račun," ob tem dodaja Trbulinova.