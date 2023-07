Nova reševalna akcija na Triglavu, tokrat planinki zašli v sneg

Po izredno zahtevnem in napornem koncu tedna so gorski reševalci v torek pomagali več planincem, ki so v gorah potrebovali pomoč. Tako so znova posredovali na Triglavu, kjer sta dve planinki zašli v sneg, prav tako so pomagali osebi, ki jo je obšla slabost, pa planinki s poškodovano nogo in poškodovanemu plezalcu.

Gorski reševalci so v torek pomagali več planincem, ki so se v gorah znašli v stiski. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje sta okoli 16. ure na Triglavu planinki zašli na sneg, od koder se nista mogli rešiti. Posredovali so gorski reševalci GRS Mojstrana in vojaški helikopter z dežurno ekipo GRS na Brniku, ki ju je prepeljal v dolino.

icon-expand Letošnja planinska sezona je na vrhuncu, žal pa to pomeni ogromno dela za gorske reševalce. FOTO: Aljoša Kravanja

Okoli 9. ure si je v Občini Brda na poti na Sabotin planinka poškodovala nogo. Člani enote za hitre reševalne intervencije Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica so jo na kraju oskrbeli in prenesli do vozila, s katerim jo je soprog odpeljal na urgenco v Šempeter. Okoli 13. ure je v Občini Kobarid na Planini Leskovca občana obšla slabost. Zaradi zahtevnosti terena so posredovali gorski reševalci Gorsko reševalne službe (GRS) Tolmin, tolminski reševalci in helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS na Brniku, ki je občana prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Gorski reševalci GRS Bohinj pa so ob 17.40 v plezališču Bellevue, na Ribčevem lazu pomagali poškodovanemu plezalcu. Gorski reševalci so ga na kraju oskrbeli in prenesli do izhodišča do svojcev, ki so ga odpeljali na zdravljenje.