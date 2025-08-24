Nova smrt v gorah: ponesrečil se je 47-letni pohodnik

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je policija razpolagala s podatki, da so bili ostali pohodniki s 47-letnikom nazadnje skupaj na gori Veliko Kladivo, nato pa se je ta, malo pred njimi, odpravil proti planini Dolga njiva, kjer naj bi se ponovno dobili. Ker ga ob njihovem prihodu tam ni bilo, so zaprosili za pomoč.

Takoj je stekla iskalna akcija, v kateri je poleg tržiških policistov, gorskih reševalcev Gorske reševalne službe Tržič, sodelovala še ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije, v kateri je bil tudi gorski policist.

Posadka helikopterja je med iskanjem na melišču grape pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1900 metrov, opazila moško truplo. Z ogledom kraja dogodka in zbranimi obvestili so ugotovili, da gre za 47-letnega češkega pohodnika iz te skupine, ki je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, so zapisali kranjski policisti.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.