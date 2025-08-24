Svetli način
Črna kronika

Nova smrt v gorah: ponesrečil se je 47-letni pohodnik

Tržič, 24. 08. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Na območju gorskega pobočja Košute se je v soboto smrtno ponesrečil 47-letni češki pohodnik. Potem ko je skupina pohodnikov iz Češke nekaj pred 19. uro policiste obvestila, da ga pogrešajo, je stekla iskalna akcija. Pogrešanega pohodnika so našli mrtvega pod vrhom gore Veliko Kladivo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je policija razpolagala s podatki, da so bili ostali pohodniki s 47-letnikom nazadnje skupaj na gori Veliko Kladivo, nato pa se je ta, malo pred njimi, odpravil proti planini Dolga njiva, kjer naj bi se ponovno dobili. Ker ga ob njihovem prihodu tam ni bilo, so zaprosili za pomoč.

Ponesrečil se je 47-letni Čeh.
Takoj je stekla iskalna akcija, v kateri je poleg tržiških policistov, gorskih reševalcev Gorske reševalne službe Tržič, sodelovala še ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije, v kateri je bil tudi gorski policist.

Posadka helikopterja je med iskanjem na melišču grape pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1900 metrov, opazila moško truplo. Z ogledom kraja dogodka in zbranimi obvestili so ugotovili, da gre za 47-letnega češkega pohodnika iz te skupine, ki je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, so zapisali kranjski policisti.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.

