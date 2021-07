Nova spletna prevara z ukradeno podobo našega portala

Nobeno presenečenje ni več, da prevaranti pogosto ukradejo identiteto ali podobo strani na spletu, z namenom, da bi zaslužili denar. Tako je tudi tokratna novica, ki kroži po družbenih omrežjih, spletna prevara. Na prvi pogled je sicer res videti, kot da je članek objavil naš portal, vendar pa podrobnejši pogled na URL hitro pokaže, da temu ni tako.

To ni prvič, da so se spletni prevaranti poskušali okoristiti z našim medijem. Tako kot že velikokrat pred tem se tudi tokrat naslov prispevka začne z besedami: "POSEBNO POROČILO: Najnovejša investicija". V preteklosti so v prevari s krajo podobe našega portala že omenjali Challeta Salleta in premierja Janeza Janšo, tokrat pa naj bi najnovejšo investicijo opravil slovenski kolesarski as Primož Roglič.

Spletna stran je bila sicer na spletu že blokirana.

Če je še leta 2019 bilo te prevare možno opaziti miže, saj je bila slovenščina porazna, to zdaj postaja vse težje. Zato je pomembno, da takšne oglase, ki se širijo prek različnih oglasnih mrež, tudi prijavite.

Vse lahko kadar koli preverite prek našega Facebook profila ali nam pišete na 24ur.com@pop-tv.si, če ste v dvomih, pa tudi z namenom, da opozorimo, da ljudje ne nasedejo lažnim objavam.