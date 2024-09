Oškodovancu lagal o dobičku s kriptovalutami in mu pobral 1700 evrov

Oškodovanec je storilcu omogočil dostop do spletne banke prek spletne aplikacije Anydesk. Ta je nato opravil dve nepooblaščeni transakciji z njegovega bančnega računa in ga oškodoval za skupno 1700 evrov, so sporočili s policije. Policisti primer kaznivega dejanja še preiskujejo, na podlagi vseh ugotovljenih dejstev pa bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število goljufij s telefonskimi klici o lažnem dobičku pri investiciji v kriptovalute. Goljufi običajno oškodovancem v polomljeni slovenščini zagotavljajo, da jih na virtualni denarnici čakajo sredstva v višini nekaj tisoč evrov, zahtevani pogoj za izplačilo teh sredstev pa je namestitev programa za oddaljen dostop Anydesk na računalnik ali mobilno napravo. Storilci upravljajo z računalnikom, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na računu, so navedli policisti.

Policisti ob morebitnem oškodovanju svetujejo, naj oškodovanci zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo in dogodek prijavijo policiji ter obvestijo svojo banko.

Svetujejo tudi, naj se posamezniki ne oglašajo na neznane telefonske klice iz tujine, naj na računalnik ne nameščajo programov za oddaljen dostop do podatkov ter naj nikomur ne odobrijo dostopa do spletne banke in upravljanja z osebnimi računalniki ali mobilnimi napravami.