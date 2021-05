V napadu z nožem v trgovini najmanj štirje ranjeni

Lokalni mediji poročajo, da so med poškodovanimi tako zaposleni kot kupci. Kaotično dogajanje so opisale priče. "Slišali smo krik in sprva mislili, da je nekdo padel, vendar je kasneje začelo kričati vse več ljudi," je za Otago Daily Times dejala ena od prič in dodala, da je med ljudmi, ki so tekli iz trgovine, videla nekoga s krvavo roko.

Po poročanju tujih medijev naj bi napadalca skušalo zaustaviti več kupcev. Iz trgovine Countdown so sporočili, da so "šokirani in potrti zaradi dogodkov v naši trgovini". "Trenutno je naša prednostna naloga poskrbeti za poškodovane člane ekipe, po tem izjemno travmatičnem dogodku pa tudi za našo širšo ekipo," so dejali v izjavi za javnost.

"Zelo smo razburjeni, da so bile v napadu poškodovane tudi stranke, ki so skušale pomagati našim zaposlenim," so še zapisali in dodali, da bo trgovina ostala zaprta do torka.

Incidenti množičnega nasilja so na Novi Zelandiji redki. Zadnji večji napad se je zgodil leta 2019, ko je v streljanju v dveh mošejah v Christchurchu napadalec ubil več kot 50 ljudi.