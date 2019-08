Voznik oplazil peško, ki je v naročju nosila otroka

Ljubljanski policisti so sporočili nove informacije o prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo zvečer. Ta se ni zgodila v Ljubljani, kot so sprva poročali, temveč na Škofljici, povzročitelj nesreče pa je oplazil žensko, ki je v naročju nosila otroka, in otroka, ki je hodil po pločniku zraven nje, ne pa dve peški.

Potem ko smo včeraj poročali, da se je v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik oplazil dve peški,so s PU Ljubljana danes sporočili, da se prometna nesreča ni zgodila v Ljubljani, temveč na Kočevski cesti na Škofljici. Dodali so, da je peška, ki je bila udeležena v prometni nesreči skupaj z otrokom, ki je hodil ob njej, imela v naročju še enega otroka, ki pa v dogodku po do sedaj zbranih obvestilih ni utrpel telesnih poškodb. Nesreča se je sicer zgodila v nedeljo, okoli 21. ure, ko je neznani voznik zaradi vožnje preblizu desnega roba zapeljal z vozišča in najprej trčil v ograjo zunaj vozišča, nato pa oplazil še peško, ki je v rokah nosila otroka, in otroka, ki je hodil zraven nje. Voznik je po nesreči, ne da bi pomagal poškodovanim, s kraja pobegnil, a so policisti vozilo že kmalu izsledili v bližini nesreče, 28-letnega povzročitelja pa dan pozneje.