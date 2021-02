Nove ovadbe v preiskavi črnega trga z rabljenimi avtodeli iz ukradenih vozil

Preiskava je bila zapletena in dolgotrajna, saj je bilo zaseženih več kot 600 posamičnih avtodelov ukradenih vozil, dolgotrajna pa je bila predvsem identifikacija posameznih delov s pomočjo tujih varnostnih organov ter tudi domačih organizacij. O tem so imeli na PU Koper v letu 2017 tudi novinarsko konferenco.

Spomnimo. Pojasnili so, da so koprski kriminalisti v letu 2016 prišli do informacij, da več oseb z območja PU Koper sodeluje tako pri velikih tatvinah osebnih avtomobilov na območju Slovenije in v sosednjih državah kot tudi pri razstavljanju ukradenih osebnih avtomobilov ter razpečevanju teh delov na t. i. črnem trgu avtomobilskih delov. Hkrati so ugotovili, da več oseb, ki se tudi sicer legalno ukvarjajo z različnimi vrstami popravil motornih vozil, sodeluje pri prikrivanju delov ukradenih osebnih avtomobilov, s pridobivanjem le-teh na črnem trgu in z njihovim nadaljnjim razpečevanjem, predvsem z uporabo pri popravilih poškodovanih osebnih avtomobilov.

Več kot 70 ukradenih avtomobilov, večinoma znamk BMW in Audi

V drugi polovici leta 2016 so tako kriminalisti iz Kopra izvedli preiskave več prostorov in vozil skupno sedmih osumljencev na različnih lokacijah na območju PU Koper ter pri tem zaradi suma, da gre za dele in druge predmete ukradenih osebnih avtomobilov, zasegli več kot 600 različnih demontiranih avtomobilskih delov, večinoma različnih nemških avtomobilskih znamk.

Ti avtodeli so bili v nadaljevanju predmet kompleksnih in dolgotrajnih postopkov njihove identifikacije, pri čemer so sodelovale različne slovenske in v okviru čezmejnega in mednarodnega policijskega sodelovanja tudi tuje policijske enote ter drugi subjekti, kot so proizvajalci in serviserji različnih znamk avtomobilov, strokovnjaki za avtomobilsko diagnostiko ter zavarovalniške družbe.

Za večji del zaseženih avtomobilskih delov in drugih predmetov so ugotovili, da predstavljajo raznovrstne dele in druge predmete skupno več kot 70 ukradenih osebnih avtomobilov. Gre za avtomobile, ukradene večinoma na območju Slovenije, Italije in Avstrije, v zadnjih 10 letih. Med njimi prevladujeta znamki BMW in Audi.

Na podlagi ugotovitev policijske preiskave so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru podali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma več kot 70 kaznivih dejanj prikrivanja (po 217. členu Kazenskega zakonika). Zadnji zaključni dokument je bil pristojnemu tožilstvu podan v tem mesecu, in sicer za še 30 kaznivih dejanj prikrivanja.

Za kaznivo dejanje prikrivanja je po Kazenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen do dveh let zapora.