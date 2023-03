Nove kazni za tovornjakarje, ki so se kljub burji podali na pot

Burja te dni kroji razmere na cestah v Vipavski dolini, policisti pa imajo polne roke dela z vozniki, ki ne upoštevajo prepovedi vožnje. V zadnjem dnevu, od srede do četrtka zjutraj, so osmim izrekli globe, prekrškovni postopek pa so uvedli tudi zoper sedem gospodarskih družb, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Spomnil je, da so omejitve zaradi vetrovnih razmer veljale predvsem za tovorni promet, saj je tovornjakom zaradi višine grozila večja

nevarnost, da jih močni sunki vetra lahko prevrnejo. Prav to se je, kot smo že poročali, v sredo zjutraj zgodilo dvema tovornjakarjema. Njuni vozili sta pot končali na boku ob cesti, prvo pri Podnanosu, drugo pa v bližino Vipave. Voznika na srečo nista bila poškodovana.

Policisti so v prvem primeru vozniku izdali plačilni nalog in uvedli prekrškovni postopek zoper njegovega zaposlovalca. V drugem primeru - šlo je za voznika iz Češke - pa so globo izrekli tako njemu kot gospodarski družbi. Novogoriški policisti so sicer v tem letu zaradi vožnje v času močne burje izvedli že 324 ukrepov.