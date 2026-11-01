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Črna kronika

Nove kripto prevare: zaradi lažnih obljub ostali brez več kot 140.000 evrov

Celje, 01. 11. 2026 09.10 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
A.K.
Uporaba mobilnih telefonov med starejšimi

Ljubljanski policisti opozarjajo na dve novi prevari s kriptovalutami, v katerih sta oškodovanki izgubili skupno več kot 140.000 evrov. Storilci so z lažnimi obljubami in oddaljenim dostopom izkoristili žrtvi.

Ljubljanski policisti so bili obveščeni o dveh ločenih primerih goljufij, pri katerih so storilci z različnimi pretvezami o vlaganju v kriptovalute oziroma obljubami o visokih donosih zavajali oškodovanki. V prvem primeru je neznani storilec oškodovanko z lažnim prikazovanjem možnosti vlaganja denarnih sredstev in obljubami o visokih donosih prepričal, da je v obdobju od maja do oktobra letos na različne bančne račune v tujini nakazala skupno več kot 100.000 evrov.

V drugem primeru je neznana storilka oškodovanko kontaktirala po telefonu in jo pod pretvezo, da ima na trgovalnem računu za kriptovalute denarna sredstva, prepričala v namestitev aplikacije za oddaljen dostop do njene naprave. Nato jo je usmerjala pri potrjevanju različnih obrazcev. Oškodovanko je kasneje banka opozorila na sumljive aktivnosti na njenem računu, pri čemer je bilo ugotovljeno, da sta bila brez njenega vedenja sklenjena dva kreditna posla v skupni višini skoraj 40.000 evrov, prav tako pa je bil povečan dovoljeni limit na računu.

Policisti v obeh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ne nasedajte obljubam o hitrem zaslužku – lahko ostanete brez prihrankov!

Občanom policisti ponovno svetujejo posebno previdnost pri ponudbah za vlaganje denarnih sredstev, predvsem kadar neznane osebe obljubljajo visoke in hitre zaslužke brez tveganja. Storilci pogosto uporabljajo prepričljive zgodbe, lažne trgovalne platforme in se predstavljajo kot finančni svetovalci ali predstavniki investicijskih družb.

Svetujejo, da:

ne nasedate obljubam o visokih in zagotovljenih donosih ter pred vlaganjem preverite verodostojnost ponudnika;

neznanim osebam nikoli ne omogočite oddaljenega dostopa do računalnika ali telefona;

nikomur ne posredujete gesel, bančnih podatkov ali varnostnih kod in ne potrjujete neznanih transakcij;

ste posebej pozorni na klice oseb, ki zatrjujejo, da imate na trgovalnih računih sredstva, za izplačilo katerih morate opraviti določene postopke ali dodatna plačila.

Če posumite, da ste žrtev goljufije, nemudoma prekinite komunikacijo s storilci, obvestite svojo banko in dogodek prijavite policiji. Pri tem shranite vso razpoložljivo dokumentacijo, podatke o nakazilih in komunikacijo s storilci. Ne pozabite: če se ponudba za zaslužek sliši predobro, da bi bila resnična, gre lahko za goljufijo.

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KOMENTARJI18

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brabusednet
01. 11. 2026 10.29
Bravo goljufi,sedaj bi pa morala še davčna uprava preverit od kot toliko denarja ali so davki plačani.
Odgovori
0 0
biggbrader
01. 11. 2026 10.18
Take ima Alenka najraje.
Odgovori
+1
2 1
Oliguma
01. 11. 2026 10.14
Očitno ma folk preveč keša..
Odgovori
+5
5 0
Five -O
01. 11. 2026 10.07
Ko te kličejo jim rečeš, da si socialen problem, broke takoj grejo😂
Odgovori
+7
7 0
galeon
01. 11. 2026 10.07
Prav privoščim vsakemu telebanu.
Odgovori
+1
4 3
Samo navijač
01. 11. 2026 10.01
Ce se odlocite je odlocitev preprosta . Bilokaksno varcevanje, zaščita vasega premozenja , samo in edino BITCOIN. VSE ostalo so lazi, prevare, goljufije , tatvine , mrak, tesnoba, zalost ,propad
Odgovori
-4
1 5
galeon
01. 11. 2026 10.07
Blebetaš v prazno.
Odgovori
+4
4 0
Prelepa Soča
01. 11. 2026 10.21
navijač, zanima me, koliko miov bitcoinih imaš. Hvala za odgovor.
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+1
1 0
Vladna norost
01. 11. 2026 10.00
Prevare so se dogajale in se bodo dogajale. Samo pristopi in načini so drugačni.
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+4
4 0
Samo navijač
01. 11. 2026 09.56
Bitcoin je King. Najtrdnejši, najbolj pregleden in pošten denar v zgodovini človeštva. Izumljen, lansiran in popolnoma prilagojen za uporabo – brez posrednikov, brez manipulacij in brez laži. Vse, kar je prišlo pred njim in poleg njega, je bila bodisi prevara, bodisi scam, bodisi čista goljufija. Pika. Amen.
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-5
0 5
nova pot
01. 11. 2026 10.17
EDINI MINUS JE, DA NEohranja vrednosti, ker njegova vrednost pada in raste.
Odgovori
+2
2 0
Garammasala8
01. 11. 2026 09.56
Svet se podira.
Odgovori
0 0
ap100
01. 11. 2026 09.49
denar izgubljajo dejansko ljudje, ki imajo viške denarja - ne razumem zakaj bi potrebovali še već saj še tistega ki ga imajo ne potrebujejo
Odgovori
+0
3 3
Morskadeklica123
01. 11. 2026 09.45
Zdaj se mi pa res ne smilijo več taki. Edino sem jezna na prevarante, ki pridejo na tak način do denarja.
Odgovori
+4
5 1
andro69
01. 11. 2026 09.41
Ja in kaj sedaj...naj država pomaga ali kaj....
Odgovori
+1
3 2
Hihitalec
01. 11. 2026 09.38
AI denar
Odgovori
0 0
MrKnowBetter
01. 11. 2026 09.33
Prideš na banko, ker potrebuješ kredit in te slečejo do golega ampak nekdo drug pa lahko sklene kredit v tvojem imenu brez da bi sploh vedel kje je banka ???
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+9
10 1
galyo77
01. 11. 2026 09.55
O čem ti to? Dali so lumpom dostop do svojega računalnika
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-2
0 2
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