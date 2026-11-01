Nove kripto prevare: zaradi lažnih obljub ostali brez več kot 140.000 evrov

Ljubljanski policisti so bili obveščeni o dveh ločenih primerih goljufij, pri katerih so storilci z različnimi pretvezami o vlaganju v kriptovalute oziroma obljubami o visokih donosih zavajali oškodovanki. V prvem primeru je neznani storilec oškodovanko z lažnim prikazovanjem možnosti vlaganja denarnih sredstev in obljubami o visokih donosih prepričal, da je v obdobju od maja do oktobra letos na različne bančne račune v tujini nakazala skupno več kot 100.000 evrov.
V drugem primeru je neznana storilka oškodovanko kontaktirala po telefonu in jo pod pretvezo, da ima na trgovalnem računu za kriptovalute denarna sredstva, prepričala v namestitev aplikacije za oddaljen dostop do njene naprave. Nato jo je usmerjala pri potrjevanju različnih obrazcev. Oškodovanko je kasneje banka opozorila na sumljive aktivnosti na njenem računu, pri čemer je bilo ugotovljeno, da sta bila brez njenega vedenja sklenjena dva kreditna posla v skupni višini skoraj 40.000 evrov, prav tako pa je bil povečan dovoljeni limit na računu.
Policisti v obeh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
Ne nasedajte obljubam o hitrem zaslužku – lahko ostanete brez prihrankov!
Občanom policisti ponovno svetujejo posebno previdnost pri ponudbah za vlaganje denarnih sredstev, predvsem kadar neznane osebe obljubljajo visoke in hitre zaslužke brez tveganja. Storilci pogosto uporabljajo prepričljive zgodbe, lažne trgovalne platforme in se predstavljajo kot finančni svetovalci ali predstavniki investicijskih družb.
Svetujejo, da:
ne nasedate obljubam o visokih in zagotovljenih donosih ter pred vlaganjem preverite verodostojnost ponudnika;
neznanim osebam nikoli ne omogočite oddaljenega dostopa do računalnika ali telefona;
nikomur ne posredujete gesel, bančnih podatkov ali varnostnih kod in ne potrjujete neznanih transakcij;
ste posebej pozorni na klice oseb, ki zatrjujejo, da imate na trgovalnih računih sredstva, za izplačilo katerih morate opraviti določene postopke ali dodatna plačila.
Če posumite, da ste žrtev goljufije, nemudoma prekinite komunikacijo s storilci, obvestite svojo banko in dogodek prijavite policiji. Pri tem shranite vso razpoložljivo dokumentacijo, podatke o nakazilih in komunikacijo s storilci. Ne pozabite: če se ponudba za zaslužek sliši predobro, da bi bila resnična, gre lahko za goljufijo.
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