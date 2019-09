Novi primeri spletnih goljufij na Gorenjskem

V prvem primeru je, kot pojasnjujejo na PU Kranj, storilec napadel kot vmesni člen med komunikacijami, ki sta jih imeli dve podjetji in kot posrednik prestrezal oziroma pridobival podatke. Oškodovani družbi je potem poslal tako sporočilo, da je ta verjela, da ga pošilja prav podjetje v tujini, s katerim so poslovno sodelovali.

Ne odgovarjajte avtomatično

Zlasti ranljivi so lahko operacijski sistemi, ki se ne posodabljajo več in brez ustrezne zaščite. Ko naslovnik odgovarja na pošto, pa naj pazi, komu jo pošilja. Ne odgovarjajte avtomatično. Preverite podatke elektronskega naslova, torej, da je prejemnik dejansko tudi pošiljatelj in ne nekdo drug. Bodite pozorni na podrobnosti, zlasti pred izvedbo finančnih transakcij in odobritev plačil, svarijo policisti.

Vdor v računalniški sistem s kripto virusom

V drugih dveh primerih pa so kriminalisti obravnavali vdor v računalniški sistem s kripto virusom. Gre za blokado dostopa do podatkov in onemogočanje poslovanja. Izsiljevalski virusi se večinoma širijo preko okuženih priponk v elektronski pošti. Ob odprtju okužene priponke se zažene virus, ki zašifrira vse dokumente na računalniku in onemogoči njihovo rabo. Priponka je lahko izvršilna datoteka tipa .exe, .vbs ali .js, lahko pa že celo navadna besedilna datoteka tipa .doc ali .xls. Zavarujte se tako, da v nastavitvah preprečite samodejno odprtje datotek in da ne odpirate datotek neznanih pošiljateljev.

Včeraj smo poročali, da so bile slovenske družbe in organizacije v zadnjem obdobju znova tarča spletnih goljufov - gre za t.i. direktorske prevare, pri kateri goljufi vimenu direktorja običajno računovodstvu družbe pošiljajo elektronska sporočila z navodili o nakazilu več deset tisoč evrov na transakcijski račun v tujini.