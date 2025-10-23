Svetli način
Črna kronika

Novi spletni goljufiji: en ostal brez 7000, drug brez 9000 evrov

Jesenice, 23. 10. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 48 minutami

N.L.
Kranjski policisti obravnavajo dva primera spletnih goljufij. V enem primeru je oškodovanec, ki je bil prepričan, da mu bodo na kripto račun nakazali več sto evrov, ostal brez 7000 evrov, v drugem pa je oškodovanka ostala brez 9000 evrov, potem ko si je na telefon namestila aplikacijo.

Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja, opozarjajo na Policiji.
Neznani storilec je po telefonu poklical oškodovanca in mu obljubil nakazilo 600 evrov na kripto račun. Žrtev je sledila navodilom neznane osebe, ki mu je po telefonu dajala navodila o namestitvi predlagane aplikacije. Kmalu je ugotovil, da mu na bančnem računu manjka več kot 7000 evrov. Kranjskogorski policisti še zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V sredo zvečer so spletno goljufijo obravnavali tudi jeseniški policisti, ki jih je poklicala občanka. Povedala jim je, da jo je po telefonu poklical neznanec in ji obljubil nakazilo v znesku 9000 evrov. Sledila je navodilom, si namestila aplikacijo in ugotovila, da ji na dveh bančnih računih manjka okoli 9000 evrov. Policisti tudi v tem primeru zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj. 

"Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kripto valutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov ipd., pogosto pa se končajo tudi z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom oškodovancev. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, naslov IP) in se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo policiji. Prav tako o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko."

 

"Prosimo vse imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil, SMS. Naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa. Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjuje in daje kakršne koli podatke drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršno koli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje," opozarjajo na Policijski upravi Kranj. 

exdetektiv
23. 10. 2025 13.52
Članek omenja app. Torej naj se napiše katera app je to, da v prihodnje ljudje ne bodo nasedali vsaj tej app. več.
krpati
23. 10. 2025 13.50
+2
Nekateri so resnično zeloooo t.di.
patriot11
23. 10. 2025 13.43
+2
Še premalo so jima vzeli, naivneža. Ni kosila brez plačila.
