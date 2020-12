Novič po oprostilni sodbi: Velika skala se mi je odvalila od srca

Na vprašanje, kaj mu je bilo najtežje v teh šestih letih, odgovarja, da je to spoznanje, da se je proti njemu " zarotil nek hud aparat, ki misli resno z njegovo izključitvijo iz civilnega življenja ". Kot je dejal, mu je bilo hudo, ker so bili zunaj ljudje (njegova družina), ki so ga potrebovali, vse njegovo delo na inštitutu pa je postalo ničvredno.

Novič je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril, kako je doživljal trenutek, ko je sodnica izrekla oprostilno sodbo. " Tisti trenutki so bili nepopisni, v meni so divjali spomini na zadeve, ki so se odvijale v minulih šestih letih, " je uvodoma povedal Novič, ki še kar ni dojel, da je zdaj zares konec.

Obtožnica je Milka Noviča bremenila, da je 16. decembra 2014 na ljubljanskem Viču umoril svojega nekdanjega šefa Jamnika. Tožilka Blanka Žgajnar je v današnji zaključni besedi izrazila prepričanje, da naj bi Novič Jamnika umoril iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je ta leta 2009 odpustil s Kemijskega inštituta in ker je do leta 2014, ko je prišlo do umora, dokončno izgubil vse možnosti, da se spor z vodstvom inštituta reši v njegovo korist.

"Težko je v dveh stavkih to opisati. Občutek, ko nekoga vzameš iz polnega življenja in ga čez noč postaviš v izolirano samico, je nepopisno grozljiv," pravi. Spomni se prvega večera, ko so ga privedli v pripor na Povšetovo, takrat sploh ni dojel, kaj se dogaja, dodaja. "Počasi je prihajalo za menoj, takrat sem razmišljal o vsem mogočem, tudi, ali bom sploh preživel."

Kasneje je pomembno vlogo odigrala njegova neverjetna želja po preživetju in želji, da bi dokazal svojo nedolžnost. "Po prvem šoku je sledilo obdobje razmišljanja, kje sem, zakaj sem tu, in sklep, da sem nedolžen. To je postal moj osnovni moto, okoli katerega sem začel graditi željo po preživetju in obrambi," je povedal.

V nedeljo bo sicer zadeva zastarala. Tožilka je najavila pritožbo, pojasni Novič, ki upa, da se bo v prihodnosti našel nekdo, ki bo sklenil preiskati zadevo in uspel priti resnici do dna. In kakšni so njegovi načrti za prihodnost? Novič pravi, da se mu je danes velika skala odvalila od srca. Njegova velika ljubezen ostaja znanost, a ne ve, če se na to pot lahko še vrne, saj je bil od nje odrezan 10 let. Predvsem pa bo skušal nadoknaditi zamujenih šest let s svojimi otroki, še pove Novič.