Novinarji snemali prispevek o migrantih in v Kolpi naleteli na truplo

Ekipi Dnevnika Nove TV se je med snemanje območja kopališča in slapa zazdelo, da le nekaj metrov stran vidi truplo moškega. Nad prizorom so bili šokirani. Takoj so obvestili policijo, ki je iz postaje Duga Resa prispela čez približno eno uro, v preiskavo so se vključili še kriminalisti.