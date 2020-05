Novo mesto: na policista skušal naščuvati ukradena psa, a sta napadla njega

Moški se je med postopkom vedel nedostojno, policistoma je grozil in ju tudi napadel, so sporočili s PU Novo mesto. Nato je k napadu na pozival tudi dva psa pasme stafford, ki ju je prevažal v vozilu. Psa se nista odzvala, kot je želel, saj sta namesto policista - napadla kršitelja in ga lažje poškodovala.

Policista sta zoper moškega uporabila prisilna sredstva, ga obvladala, psa pa zadržala do prihoda uslužbenca zavetišča.

V nadaljnjem postopku so nato s hitrim testom ugotovili, da je kršitelj vozil pod vplivom kokaina, amfetaminov, opiatov in konoplje. Prav tako so ugotovili, da je psa, ki ju je prevažal pravzaprav ukradel iz zavetišča v okolici Novega mesta, kamor je pred časom vlomil.