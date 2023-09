Novo reševanje v gorah: tokrat se je poškodovala 57-letna Nemka

V četrtek nekaj po 15. uri popoldan je bila PU Nova Gorica obveščena, da je na planinski poti v bližini vojaške kapelice Bes na Planici pod Krnom padla in se poškodovala 57–letna kolesarka, državljanka Nemčije, ki si je pri padcu poškodovala kolenske vezi. 57-letnica je hodila peš po omenjeni poti iz smeri vojaške kapelice Bes proti naselju Koseč in poleg sebe potiskala gorsko kolo. Na strmem in razmočenem terenu ji je spodrsnilo, pri padcu pa se je lažje poškodovala.

Na kraju so poleg gorskih reševalcev GRS Tolmin posredovali tudi člani dežurne ekipe GRS z Brnika in poškodovanko oskrbeli, nato pa so jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili.