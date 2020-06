Novo sojenje Noviču se bo začelo 22. junija

Spomnimo

Noviča obtožnica bremeni, da je 16. decembra 2014 zvečer na Viču umoril Jamnika. Aprila 2017 je ljubljansko okrožno sodišče očitkom tožilstva pritrdilo in Noviča spoznalo za krivega ter mu izreklo 25 let zaporne kazen. Po pritožbi so konec leta 2017 enako ocenili višji sodniki, a je jeseni 2018, ko je bil Novič že v zaporu, vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča pod vodstvom sodnikaZvjezdana Radonjića je v ponovljenem sojenju Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo na Višje sodišče v Ljubljani. To je letos spomladi sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo, že tretje sojenje.

Z novim sojenjem se sicer mudi, saj zadeva po navedbah Novičevega zagovornika Žige Podobnika zastara oktobra letos. Zakonodaja namreč določa, da očitki zastarajo dve leti po razveljavitvi pravnomočne sodbe na vrhovnem sodišču. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so za Dnevnik povedali, da natančni datumi vseh naslednjih obravnav še niso določeni, da pa še vedno velja, da bo sojenje potekalo strnjeno.