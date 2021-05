Novogoriški kriminalisti razrešili primer prevažanja ilegalnih prebežnikov

Policisti Operativno komunikacijskega centra Nova Gorica so bili 13. aprila 2021 obveščeni, da je iz osebnega avtomobila s slovensko registrsko številko izstopilo več oseb v kraju Podsabotin v neposredni bližini državne meje z Italijo. Ker so predvidevali, da gre za ilegalne prebežnike, so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica naposled na Goriškem ustavili 23-letnega voznika omenjenega vozila, slovenskega državljana z območja PU Maribor. Novogoriški kriminalisti so mu istega dne odvzeli prostost in ga kazensko ovadili, naslednji dan pa so ga privedli pred preiskovalnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici in ga izročili v nadaljnji postopek, so pojasnili na PU Nova Gorica.

Novogoriški kriminalisti so s preiskavo kaznivega dejanja in s pomočjo italijanske mejne policije ugotovili, da je omenjeni 23-letnik ta dan v svojem avtomobilu pripeljal osem tujih prebežnikov na območje PU Nova Gorica, ki jim je nato uspelo peš ilegalno prečkati slovensko-italijansko državno mejo. V Italiji so policisti tamkajšnje mejne policije kasneje prijeli sedem ilegalnih prebežnikov, državljanov Pakistana, so zatrdili na PU Nova Gorica.

Kriminalisti so v nadaljevanju še raziskali, da je Mariborčan na območje PU Nova Gorica pripeljal več tujih državljanov že dan pred tem, torej 12. aprila, in sicer šest ilegalnih prebežnikov, prav tako državljanov Pakistana. "Navedene osebe so policisti z območja PU Nova Gorica izsledili in jih po končanem postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljani,"so sporočili s PU Nova Gorica.

V sodelovanju s kriminalisti PU Ljubljana in PU Celje je novogoriškim kriminalistom uspelo potrditi utemeljen sum za kaznivo dejanje tudi z dne 12. aprila 2021 ter potrditi identiteto 23-letnega moškega, organizatorja izvrševanja kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje, so povedali na PU Nova Gorica.

Kriminalisti in policisti več policijskih uprav v Sloveniji so z dobrim medsebojnim sodelovanjem in ob pomoči varnostnih organov iz Italije zbrali dovolj dokazov za uspešno izpeljano preiskavo. "Prav tako so Novogoriški kriminalisti v zvezi s tem podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve zgoraj navedenega kaznivega dejanja zoper več osumljenih oseb z območja Slovenije," so še dodali na PU Nova Gorica.