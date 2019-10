Kaj je v ozadju umora na Bovškem?

Potem ko se je v noči s torka na sredo v Bovcu zgodil napad z ostrim predmetom, v katerem je 24-letnik zabodel 34-letnega znanca, ki je zaradi hudih poškodb umrl, bodo novogoriški policisti danes predstavili dosedanje izsledke kriminalistične preiskave suma storitve kaznivega dejanja umora.

Kot je znano, so kriminalisti in policisti z območja PU Nova Gorica 24-letnega osumljenca kmalu izsledili in mu na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost.

Osumljenca so včeraj s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek k dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča, ki je po zaslišanju zanj odredila pripor v solkanskih zaporih.