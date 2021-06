Novogoriški policisti razkrili kriminalno združbo, ki je preprodajala droge

Novogoriški policisti so zaključili obsežno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog. Razkrili so kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s prodajo prepovedane droge na območju Nove Gorice in posredno tudi v Italiji. Podrobnosti bodo pojasnili ob 13. uri, izjavo bomo spremljali v živo.

Policijska akcija je potekala prejšnji torek na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave ob sodelovanju večjega števila kriminalistov in policistov več policijskih uprav, kriminalistov Generalne policijske uprave, pripadnikov Specialne enote policije, policistov posebne policijske enote in policistov s psi za iskanje prepovedanih drog. icon-expand Droge FOTO: Dreamstime Podrobnosti bodo predstavili danes. Izjavo, ki jo bomo spremljali v živo, bo podal vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova GoricaMarino Pangos. icon-expand