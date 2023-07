Novogoriški policisti zasegli več droge in prepovedanih snovi

V petek so policisti v Novi Gorici ženski v postopku zasegli več različnih snovi in zdravil zaradi suma, da gre za prepovedano drogo (aluminijev zavitek z rjavo grudičasto snovjo, PVC vrečke s kristali in prozornimi kristali, PVC vrečko z delci bele prašnate snovi, zdravila, ki vsebujejo aktivno učinkovino, ki je prepovedana droga). Zasežene snovi in zdravila so policisti poslali v nadaljnjo analizo. Prav tako so ji zasegli tudi elektronsko napravo, ki bo pomembna za nadaljnjo preiskavo v okviru predkazenskega postopka.

Policija je o postopku z navedeno osumljenko obvestila tudi pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva in po prejetem rezultatu analize zaseženih snovi skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici navedeno osumljenko kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Policisti na Ajdovskem v hišni preiskavi našli in zasegli snovi in tablete zaradi suma, da gre za prepovedano drogo

Policisti PP Ajdovščina pa so v soboto, 29. julija, zaradi suma storitve prekrška po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili osebno in hišno preiskavo v okolici Ajdovščine. Pri tem so policisti našli in zasegli različne snovi in tablete, aluminijasto folijo s tabletami oranžne barve, dve aluminijasti foliji z rjavo prašnato snovjo, prozorne kristalčke v PVC vrečki, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zasežene snovi so ajdovski policisti poslali v nadaljnjo analizo. Prav tako je bila zasežena tudi elektronska naprava, ki bo pomembna za nadaljnjo preiskavo v okviru predkazenskega postopka. Če bo nadaljnja analiza potrdila, da gre za prepovedano drogo, bo policijska postaja Ajdovščina zoper kršitelja izvedla prekrškovni postopek z izdajo odločbe zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so še sporočili s PU Nova Gorica.