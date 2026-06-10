Novoletni vandalizem na Planini: policisti ovadili štiri osumljence

Božično-novoletni prazniki številnim stanovalcem kranjske Planine niso ostali v lepem spominu. Zaznamovale so jih namreč nenehne eksplozije pirotehnike, zaradi česar so policisti dobili kar 50 klicev, nastala je velika premoženjska škoda, ogroženo je bilo tudi življenje in zdravje ljudi.
Policisti so takoj začeli iskati povzročitelje, zdaj pa so sporočili, da so preiskavo tudi uspešno pripeljali do konca ter štiri osumljence kazensko ovadili.
"V preiskavi so ugotovili, da so 19-letni moški, starejši mladoletnik in mlajši mladoletnik med 23. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 na območju Planine v Kranju z uporabo eksplozivnih sredstev povzročali nevarnost za mimoidoče ter za premoženje večje vrednosti," je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. Trojica je osumljena povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora.
Poleg tega so osumljeni, da so prav tako na Planini z eksplozijami poškodovali asfaltno igrišče, klopi, sanitarno kabino in drugo infrastrukturo ter s tem povzročili za več deset tisoč evrov škode. Ovadba jih bremeni kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, kar jim lahko prinese največ dve leti zapora.
Preiskava je policiste pripeljala tudi do 51-letnega moškega z območja Kranja, za katerega se je izkazalo, da je trojici prodajal pirotehniko. Aprila so pri njem opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli nekaj manj kot 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi sredstva, namenjena profesionalni uporabi, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji, je poudaril Brajič.
51-letnik je osumljen nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, grozi mu od šest mesecev do petih let zapora.
Maja so policisti zoper osumljene podali kazensko ovadbo.
Poostren nadzor na Planini
"Poudarjamo, da smo se na pojav teh ravnanj na območju Planine v Kranju odzvali takoj ter začeli z intenzivnim izvajanjem policijskih nalog na tem območju. Policisti in kriminalisti so povečali prisotnost na terenu, izvajali poostrene in ciljno usmerjene nadzore, zbirali obvestila, ugotavljali identiteto kršiteljev ter ob zaznanih kršitvah in kaznivih ravnanjih tudi dosledno ukrepali. V posameznih postopkih so policisti že ob ugotovljenih kršitvah na kraju samem zasegli tudi pirotehnična sredstva," je ob tem izpostavil Brajič. Poudaril je tudi odgovornost staršev, saj so pirotehnična sredstva večinoma uporabljale mladoletne osebe.
"Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem občanom, predstavnikom lokalne skupnosti in drugim sodelujočim institucijam, ki so s prijavami, podanimi informacijami, odgovornim ravnanjem in konstruktivnim sodelovanjem pomembno prispevali k uspešni obravnavi problematike," je še dodal. Kot je pojasnil, so bile prav informacije občanov v številnih primerih pomemben vir podatkov za uspešno izvajanje policijskih postopkov.
Mestna občina Kranj pozdravlja uspešno preiskavo dogodkov na Planini
Na Mestni občini Kranj so pozdravili novico o uspešno končani preiskavi. "To, kar se je zgodilo, ni bil le napad na javno infrastrukturo, ampak tudi poseg v občutek varnosti ljudi v naši skupnosti," je dejal župan Matjaž Rakovec.
"Ko smo po novem letu spremljali posledice objestnega ravnanja, vandalizma in ogrožanja varnosti na Planini, smo jasno povedali, da takšnega početja v Kranju ne bomo tolerirali in da pričakujemo odločno ukrepanje. Zato me veseli, da je policija dogodke temeljito preiskala in identificirala osumljence. Ob tem pa je pomembno poudariti, da o krivdi odloča sodišče in da moramo spoštovati pravni red in postopke," je še dodal.
Poudaril je, da tudi na občini niso stali križem rok. Med drugim so skupaj z Mestno občino Koper na vlado naslovili pobudo za spremembo zakonodaje na področjih mladostniškega nasilja ter trgovine in uporabe pirotehničnih sredstev. "Veseli nas, da je država temu vprašanju prisluhnila in da so se zakonodajne spremembe na tem področju nato tudi zgodile. To kaže, da lahko lokalne skupnosti s hitrim in odločnim odzivom prispevamo k širšim spremembam," je še dodal župan Rakovec.
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