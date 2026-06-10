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Črna kronika

Novoletni vandalizem na Planini: policisti ovadili štiri osumljence

Kranj, 10. 06. 2026 14.36 pred 38 minutami 3 min branja 8

Avtor:
D.L.
Policisti so zasegli tudi eksplozivna sredstva, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji.

Božično-novoletno razgrajanje na kranjski Planini dobiva epilog. Policija je odkrila tri osumljence, ki so z močnimi pirotehničnimi sredstvi povzročili pravo razdejanje na otroškem igrišču, ogrožali varnost ljudi ter uničevali javno infrastrukturo. Prav tako so izsledili 51-letnika, ki jim je pirotehniko dobavljal. Med hišno preiskavo so zasegli skoraj 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi taka, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji.

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Božično-novoletni prazniki številnim stanovalcem kranjske Planine niso ostali v lepem spominu. Zaznamovale so jih namreč nenehne eksplozije pirotehnike, zaradi česar so policisti dobili kar 50 klicev, nastala je velika premoženjska škoda, ogroženo je bilo tudi življenje in zdravje ljudi.

Policisti so takoj začeli iskati povzročitelje, zdaj pa so sporočili, da so preiskavo tudi uspešno pripeljali do konca ter štiri osumljence kazensko ovadili.

"V preiskavi so ugotovili, da so 19-letni moški, starejši mladoletnik in mlajši mladoletnik med 23. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 na območju Planine v Kranju z uporabo eksplozivnih sredstev povzročali nevarnost za mimoidoče ter za premoženje večje vrednosti," je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. Trojica je osumljena povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora.

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Poleg tega so osumljeni, da so prav tako na Planini z eksplozijami poškodovali asfaltno igrišče, klopi, sanitarno kabino in drugo infrastrukturo ter s tem povzročili za več deset tisoč evrov škode. Ovadba jih bremeni kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, kar jim lahko prinese največ dve leti zapora.

Preiskava je policiste pripeljala tudi do 51-letnega moškega z območja Kranja, za katerega se je izkazalo, da je trojici prodajal pirotehniko. Aprila so pri njem opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli nekaj manj kot 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi sredstva, namenjena profesionalni uporabi, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji, je poudaril Brajič.

51-letnik je osumljen nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, grozi mu od šest mesecev do petih let zapora.

Maja so policisti zoper osumljene podali kazensko ovadbo.

Poostren nadzor na Planini

"Poudarjamo, da smo se na pojav teh ravnanj na območju Planine v Kranju odzvali takoj ter začeli z intenzivnim izvajanjem policijskih nalog na tem območju. Policisti in kriminalisti so povečali prisotnost na terenu, izvajali poostrene in ciljno usmerjene nadzore, zbirali obvestila, ugotavljali identiteto kršiteljev ter ob zaznanih kršitvah in kaznivih ravnanjih tudi dosledno ukrepali. V posameznih postopkih so policisti že ob ugotovljenih kršitvah na kraju samem zasegli tudi pirotehnična sredstva," je ob tem izpostavil Brajič. Poudaril je tudi odgovornost staršev, saj so pirotehnična sredstva večinoma uporabljale mladoletne osebe.

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"Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem občanom, predstavnikom lokalne skupnosti in drugim sodelujočim institucijam, ki so s prijavami, podanimi informacijami, odgovornim ravnanjem in konstruktivnim sodelovanjem pomembno prispevali k uspešni obravnavi problematike," je še dodal. Kot je pojasnil, so bile prav informacije občanov v številnih primerih pomemben vir podatkov za uspešno izvajanje policijskih postopkov.

Mestna občina Kranj pozdravlja uspešno preiskavo dogodkov na Planini

Na Mestni občini Kranj so pozdravili novico o uspešno končani preiskavi. "To, kar se je zgodilo, ni bil le napad na javno infrastrukturo, ampak tudi poseg v občutek varnosti ljudi v naši skupnosti," je dejal župan Matjaž Rakovec.

"Ko smo po novem letu spremljali posledice objestnega ravnanja, vandalizma in ogrožanja varnosti na Planini, smo jasno povedali, da takšnega početja v Kranju ne bomo tolerirali in da pričakujemo odločno ukrepanje. Zato me veseli, da je policija dogodke temeljito preiskala in identificirala osumljence. Ob tem pa je pomembno poudariti, da o krivdi odloča sodišče in da moramo spoštovati pravni red in postopke," je še dodal.

Poudaril je, da tudi na občini niso stali križem rok. Med drugim so skupaj z Mestno občino Koper na vlado naslovili pobudo za spremembo zakonodaje na področjih mladostniškega nasilja ter trgovine in uporabe pirotehničnih sredstev. "Veseli nas, da je država temu vprašanju prisluhnila in da so se zakonodajne spremembe na tem področju nato tudi zgodile. To kaže, da lahko lokalne skupnosti s hitrim in odločnim odzivom prispevamo k širšim spremembam," je še dodal župan Rakovec.

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V eni noči vlomila v štiri lokale. Policisti so ju našli

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KOMENTARJI8

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big_foot
10. 06. 2026 15.34
Policija pri nas že opravi svoje delo, tožilci tudi, sodniki pa potem vsevrstne lumpe spušča na prostost da na koncu še tožijo državo…
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+2
3 1
oježeš
10. 06. 2026 15.26
Pohvalno za policijo, da so našli izgrednike. Zdaj bo pa treba še malo pogledati zvečer za mopediste, ki se furajo med ulicami, kot bi bili na odprti cesti. Tiste s skiroji, ko otroci prevažajo otroke in prileti mimo kot raketa od od zadaj, da ga opaziš šele, ko je nekaj metrov pred teboj v vidnem polju.
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+8
8 0
jafalical
10. 06. 2026 15.24
Prov, da so jih dobili.Zdaj pa naj sprejmejo odgovornost, za katero sploh ne vejo kaj pomeni, ne vejo pri teh letih, kaksno skodo delajo, se prej pa oglobiti, kot kaznovati in starse tudi.To je vse odraz vzgoje, ze leta nazaj.Mulci ze od kdaj prepusceni sami sebi, brez vzgoje, reda, obveznosti...in se zberejo nekje na ulici, brez kancka vesti in rezultat je viden,katastrofa, v skodo drugim in tudi v skodo sebi.
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+9
9 0
Špica
10. 06. 2026 15.53
to je problem v starsih kako so jih uzgajali no nakoncu pa se ja moj soncek pa ni bil..
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0 0
PegySue
10. 06. 2026 15.22
Saj je vse uredu, ampak vsi pišejo o turističnih sezonah, o cenah na določenih destinacijah, mi pa o dogajajnju pri nas, na silvesterski večer. Kje so bili vsi vpleteni do sedaj, oziroma niste mogli z novico počakati vsaj do avgusta, ko se novoletni okraski začnejo pojavljati v Tediju in podobnih trgovinah, ki jih skrbi, da ne bodo prepozni z dotično ponudbo...?
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+1
3 2
Ricinus
10. 06. 2026 15.20
Policija je opravila svoje delo, sedaj pa da vidimo, kako se bo izkazalo tožilstvo in njihovo blagorodje sodniki.
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+10
10 0
Valkidžija
10. 06. 2026 15.32
Slabo, kot že večkrat videno.
Odgovori
+3
3 0
Deathstar
10. 06. 2026 15.16
Bravo!
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+6
7 1
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