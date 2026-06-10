Novoletni vandalizem na Planini: policisti ovadili štiri osumljence

Božično-novoletni prazniki številnim stanovalcem kranjske Planine niso ostali v lepem spominu. Zaznamovale so jih namreč nenehne eksplozije pirotehnike, zaradi česar so policisti dobili kar 50 klicev, nastala je velika premoženjska škoda, ogroženo je bilo tudi življenje in zdravje ljudi.

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Razdejanje na Planini v Kranju Facebook

Razdejanje na Planini v Kranju 24ur.com

Razdejanje na Planini v Kranju 24ur.com

Razdejanje na Planini v Kranju 24ur.com

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Policisti so takoj začeli iskati povzročitelje, zdaj pa so sporočili, da so preiskavo tudi uspešno pripeljali do konca ter štiri osumljence kazensko ovadili. "V preiskavi so ugotovili, da so 19-letni moški, starejši mladoletnik in mlajši mladoletnik med 23. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 na območju Planine v Kranju z uporabo eksplozivnih sredstev povzročali nevarnost za mimoidoče ter za premoženje večje vrednosti," je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. Trojica je osumljena povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora.

Poleg tega so osumljeni, da so prav tako na Planini z eksplozijami poškodovali asfaltno igrišče, klopi, sanitarno kabino in drugo infrastrukturo ter s tem povzročili za več deset tisoč evrov škode. Ovadba jih bremeni kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, kar jim lahko prinese največ dve leti zapora. Preiskava je policiste pripeljala tudi do 51-letnega moškega z območja Kranja, za katerega se je izkazalo, da je trojici prodajal pirotehniko. Aprila so pri njem opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli nekaj manj kot 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi sredstva, namenjena profesionalni uporabi, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji, je poudaril Brajič.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Policisti so zasegli tudi eksplozivna sredstva, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji. PU Kranj

Policisti so zasegli tudi eksplozivna sredstva, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji. PU Kranj

Policisti so zasegli tudi eksplozivna sredstva, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji. PU Kranj





51-letnik je osumljen nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, grozi mu od šest mesecev do petih let zapora. Maja so policisti zoper osumljene podali kazensko ovadbo.

Poostren nadzor na Planini

"Poudarjamo, da smo se na pojav teh ravnanj na območju Planine v Kranju odzvali takoj ter začeli z intenzivnim izvajanjem policijskih nalog na tem območju. Policisti in kriminalisti so povečali prisotnost na terenu, izvajali poostrene in ciljno usmerjene nadzore, zbirali obvestila, ugotavljali identiteto kršiteljev ter ob zaznanih kršitvah in kaznivih ravnanjih tudi dosledno ukrepali. V posameznih postopkih so policisti že ob ugotovljenih kršitvah na kraju samem zasegli tudi pirotehnična sredstva," je ob tem izpostavil Brajič. Poudaril je tudi odgovornost staršev, saj so pirotehnična sredstva večinoma uporabljale mladoletne osebe.

"Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem občanom, predstavnikom lokalne skupnosti in drugim sodelujočim institucijam, ki so s prijavami, podanimi informacijami, odgovornim ravnanjem in konstruktivnim sodelovanjem pomembno prispevali k uspešni obravnavi problematike," je še dodal. Kot je pojasnil, so bile prav informacije občanov v številnih primerih pomemben vir podatkov za uspešno izvajanje policijskih postopkov.

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