Novoletno streljanje: črnomaljski policisti opravili hišni preiskavi

Takoj po novem letu smo v uredništvo prejeli posnetke, na katerih so neznanci v okolici Črnomlja novo leto 'proslavljali' s streljanjem v zrak. S policije so sporočili, da so črnomaljski policisti po več prijavah sprožili preiskavo. Na podlagi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, so pridobili odredbo sodišča ter sedmega januarja v okolici Črnomlja opravili hišni preiskavi pri dveh osumljencih.

Pri tem so našli in zasegli 25 nabojev za puško, več tulcev, manjšo količino prepovedane konoplje in več predmetov, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov. Zasežene predmete so poslali v analizo, s preiskavo pa nadaljujejo.

Zoper oba osumljenca bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Med hišno preiskavo je eden izmed osumljencem policistu poskušal preprečiti izvedbo policijskih nalog in mu grozil. Zoper njega bodo podali tudi kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi in razžalitve.