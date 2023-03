Novomeščanu Muhiču po priznanju krivde 18 let zapora

Na današnjem predobravnavnem naroku je tožilka Barbara Prevolšek Rajić povedala, da je tožilstvo z obtoženim sklenilo sporazum, ki v zameno za priznanje krivde predvideva izrek kazni 18 let zapora. Višina kazni po oceni tožilke odgovarja načinu, na katerega je bilo kaznivo dejanje storjeno, vključuje tudi olajševalno okoliščino, da Muhič do zdaj še ni bil kaznovan.

Obtožnica je Muhiča bremenila, da je sredi novembra lani, potem ko se je na to predhodno pripravil, v družinski hiši v Novem mestu napadel in nekaj časa tudi vpričo treh mladoletnih otrok davil ženo. Ta je napad sicer preživela, a je zaradi poškodb umrla mesec dni pozneje v novomeški bolnišnici. Dejanje naj bi storil iz maščevanja, ker naj bi ga žena namerava zapustiti.

Sodnica Romana Rački Strmole je ocenila, da so pogoji, potrebni za sprejetje sporazuma, izpolnjeni, in da je tudi priznanje krivde podprto z dokazi v spisu. Sporazum je zato sprejela, Muhiču pa izrekla kazensko sankcijo, kot jo je predlagalo tožilstvo, to je 18 let zapora.

Sprejela je tudi predlog, da Muhiču pripor podaljša do začetka prestajanja zaporne kazni. Za slednjo je sicer danes Muhičeva zagovornica Sanja Sega iz odvetniške družbe Čeferin predlagala, da jo začne njen klient prestajati, še preden bo sklep o izreku kazenske sankcije pravnomočen. Pooblaščenko Muhičevih treh mladoletnih otrok in njegovo taščo pa je sodišče z njihovim premoženjskim zahtevkom za prestani strah in psihične bolečine napotilo na pravdo.

Muhič je sicer še pred izrekom kazni dejal, da mu je za dejanje žal in mu bo zanj žal vse življenje. Želel je, da sodišče današnji narok zapre za javnost, a mu sodnica ni ugodila. Narok je sicer spremljal prek videokonference, saj v priporu, kjer je, ker niso imeli dovolj razpoložljivih pravosodnih policistov, da bi ga pripeljali na sodišče.

Na novomeškem okrožnem sodišču bi sicer morali danes izpeljati tudi predobravnavni narok za Mirka Pilingerja in Dejana Novaka, ki jima obtožnica učita umor in poskus umora oz. pomoč pri obeh dejanjih septembra lani v naselju Brezje pri Novem mestu, a je ta odpadel. Pilingerja namreč zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov niso mogli pripeljati na sodišče. Z njim je sodišče vzpostavilo video povezavo, a ker ni dal soglasja, da se narok opravi na tak način, je sodišče obravnavo preložilo na 13. april. Novak pa je na sodišče prišel, a je njegov zagovornik zaprosil za preložitev, ker da s tožilstvom potekajo pogovori v povezavi s priznanjem krivde.