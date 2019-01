Moški umrl zaradi električnega udara

V hiši v naselju Bič so v petek odkrili truplo 46-letnega bolgarskega šoferja. Ubil ga je električni tok. Le 14 dni prej so tam našli mrtvega 60-letnega hrvaškega državljana. Policija je ugotovila, da je bila električna napeljava v hiši nezaščitena, pod napetostjo pa so zato bili vsi kovinski deli v stanovanju: pralni in sušilni stroj, grelnik vode, centralna napeljava ...

France Božičnik FOTO: POP TV V hiši v naselju Bič so v petek našli truplo 46-letnega Bolgara, ki je bil kot šofer zaposlen pri prevozniškem podjetju z območja Grosuplja. Ležal je v kadi, vzrok smrti pa je bil udar električnega toka, je povedal France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto. Izkazalo se je, da je bila v hiši izvedena nepravilna vezava elektrike. Tako v električni omarici ni bilo niti zaščitnega stikala niti ni bilo izvedeno ničenje, je pojasnil. Pod napetostjo in zato nevarni so bili vsi kovinski deli v stanovanju: pralni in pomivani stroj, električni grelec vode, centralna napeljava, je našteval Božičnik. Policisti zato preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, a za zdaj proti neznani osebi. V isti hiši so le dva tedna prej našli mrtvega 60-letnega državljana Hrvaške, vendar takrat sumljivih okoliščin ali poškodb niso ugotovili. "Pri pregledu trupla državljana Bolgarije je bilo najdenih na telesu več poškodb, tako imenovanih električnih značk, ki so značilna posledica električnega udara, medtem ko na telesu hrvaškega državljana ni bilo najdenih nobenih poškodb, pri sanitarni obdukciji pa je bilo ugotovljeno, da je umrl zaradi zastoja srca," je pojasnil Božičnik. Na vprašanje, ali bodo znova odprli preiskavo smrti 60-letnika, pa je odgovoril, da vseh izvidov sanitarne obdukcije še niso prejeli, ko jih bodo, pa bodo preiskavo razširili tudi v tej smeri. Oba umrla sta bila zaposlena pri istem prevozniškem podjetju, hiša je v lasti lastnika podjetja.