Novomeški kriminalisti ujeli preprodajalce drog, trojica končala v priporu

Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da so 48-letni moški, njegova 45-letna partnerka in 25-letni sin z območja Črnomlja, v Beli krajini in v Novem mestu vzpostavili mrežo odjemalcev prepovedanih drog, predvsem heroina, kokaina in konoplje. Kriminalisti so na podlagi zbranih dokazov ugotovili, da je 48-letni osumljenec prepovedano drogo kupoval pri 45-letnemu osumljencu z območja Črnomlja in pri 23-letnemu osumljencu z območja Ljubljane.

Člani kriminalne združbe so bili pri svojem delovanju izjemno previdni, njihov izključen motiv pa je bil zaslužek, saj so vsi, razen 45-letnega osumljenca, brez zaposlitve, s preprodajo prepovedanih drog pa so si omogočili lagodno življenje. Ugotovljeno je bilo, da sta 45-letna osumljenka in 48-letni osumljenec nekaterim odvisnikom, ki so jima dolgovali denar, grozila, da jih bosta ubila ali poškodovala.

20. oktobra so kriminalisti 48-letnemu osumljencu, 45-letni osumljenki in 45-letnemu osumljencu odvzeli prostost in jih pridržali. Na podlagi odredb sodišča so opravili več hišnih preiskav na območju Črnomlja in v Ljubljani. Pri 48-letniku so našli in zasegli pištolo, posušene rastlinske delce konoplje in več mobilnih telefonov. Mobilne telefone in prepovedano konopljo so zasegli tudi na naslovu bivanja 45-letnega osumljenca. Pri 23-letnemu osumljencu, ki se nahaja v tujini, pa so v Ljubljani našli in zasegli elektronsko tehtnico, na kateri je bila prav tako manjša količina prepovedane droge.