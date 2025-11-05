Svetli način
Črna kronika

Novomeški policisti o podrobnostih preiskave

Novo mesto, 05. 11. 2025 10.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
36

Novomeški policisti bodo predstavili uspešno preiskavo kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, nasilništva in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Policija naj bi v romskem naselju Žabjak opravila hišne preiskave in našla avtomatsko orožje ter pridržala dve osebi. Portal Necenzurirano poroča, da so kriminalisti preiskavo opravili tudi pri predstavniku romske skupnosti, ki je Pirc Musarjevi zagotovil, da bodo poskušali ustaviti streljanje.

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so nam v torek potrdili, da so opravili hišno preiskavo romskem naselju v okolici Novega mesta. Odšli so na naslov bivanja osumljencev, med hišno preiskavo pa so našli in zasegli predmete, povezane s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti.

Po naših neuradnih informacijah so policisti v romskem naselju Žabjak zasegli orožje in strelivo, dve osebi pa naj bi pridržali. Po informacijah N1 gre za moškega, ki ga sumijo, da je prejšnji torek streljal v zrak, in njegovega očeta.

Preberi še Hišna preiskava v Žabjaku: policisti našli avtomatsko orožje

V preiskavi tudi predstavnik Romov, ki je Pirc Musarjevi dal obljubo?

Portal Necenzurirano danes poroča, da so kriminalisti hišno preiskavo opravili tudi pri predstavniku romske skupnosti, ki se je v soboto srečal s predsednico republike Natašo Pirc Musar in ji po njenih besedah "zagotovil, da bodo skušali narediti vse, da se v romskih naseljih prekine s streljanjem in nasiljem". 

Preberi še 'Če nasilja ne bodo skušali zamejiti sami, ne bo dobro za nikogar'

Po njihovih informacijah so kriminalisti pri njem našli del vsaj enega kosa orožja. Šlo naj bi za strelni daljnogled za puško neznanega kalibra, ki naj bi bil ukraden. 

Kot je znano, so policisti v Žabjak odšli že pred tednom dni, ko so se po izredni seji tamkajšnjega občinskega sveta in spremljevalnem shodu od tam zaslišali streli. Zadoneli rafali iz avtomatskih pušk, Policija je na kraj napotila več patrulj, tudi specialno enoto.

Preberi še V romskem naselju, kjer so po shodu odzvanjali rafalni streli

Na novomeškem tožilstvu prejeli grožnjo o nevarnem predmetu

Na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu v Vrhovčevi ulici so danes od neznanca prejeli grožnjo, da naj bi se v stavbi nahajal nevaren predmet. Policisti so območje zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe predvidene v takih primerih, so povedali na PU Novo mesto. 

Vsi zaposleni so stavbo zapustili.

policija preiskava romsko naselje žabjak novo mesto
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Miha Bi
05. 11. 2025 11.59
Danes je bila racija v naselju Žabjak. Policisti pogrešajo tri pištole, eno marico, dva psa, nekaj ur in denarnic, ščit in megafon. 🤣
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
05. 11. 2025 11.59
+1
A tisti "fighterji" z Niko na čelu pa ne pridejo v NM, samo zdraharijo po Bruslju pri njim podobnim satanistih.
ODGOVORI
1 0
omega _v6
05. 11. 2025 11.57
+1
Bo direktor policije povedal koliko tulcev so našli?? Specialce imamo zato,da po romskih naseljih pobirajo tulce!? Ta vlada z Poklukarjem je osramotila policijo!!
ODGOVORI
1 0
manga
05. 11. 2025 11.56
Mogoče so varnostniki zamočili in skrajnje nestrokovno odreagirali ob dogodkih pred lokalo.Vendar da se ne pozabi da je bila policija uro pred tem tudi pred lokalom in posredovala zaradi 16 letnika v nezavesti,da je popisala akterje in odšla ter pred lokalom pustila veliko skupino katera je počenjala neumnosti je pa skrajnje neprofesionalno,neodgovorno in nezakonito.Upam da tudi to pride v javnost.
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
05. 11. 2025 11.46
+4
Končno so se začele racije tam po tem Žabjaku...od 90 leta dalje...se tega nihče ni spomnil.
ODGOVORI
4 0
Wolfman
05. 11. 2025 11.41
+3
Zakaj volite ljudi, ki vam skrbno in načrtno otežujejo življenje v lastni državi? Zakaj si to delate?
ODGOVORI
3 0
boslo
05. 11. 2025 11.55
Sektaši, levi in desni
ODGOVORI
0 0
dane30
05. 11. 2025 11.37
+4
Spet forsiranje "permisivne vzgoje" z strani predsednice države in sodstva. Če do sedaj niso dojeli, da to enostavno ne pije vode, pa ne mislim samo na Rome ampak tudi na vse ostale, predvsem mladostnike, potem bo kriminal rastel iz leta v leto. Za mene osebno so še te zakoni, ki jih predlagal Golob mnogo premili. Z dobrimi in oštrimi zakoni, bi se rešili vsi problemi v državi. Seveda zakoni pisani z zdravo kmečjo pametjo, ne da jih pišejo te birokrati....
ODGOVORI
4 0
pager
05. 11. 2025 11.58
golob predlaga samo to kar že piše v zakonu, če jih ne poznaš, zakonov, je zate to pač nekaj kar predlaga golob in zraven doda da so oni prvi ki se tega lotijo v slo
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
05. 11. 2025 11.34
+2
Golob in Mesec še nista odstopila?
ODGOVORI
3 1
PuntaChristo
05. 11. 2025 11.25
+18
Glejte ljudje, jaz v to ne verjamem. Menim, da bo Policija naredila ob 12.oo samo predstavo za ljudstvo oz cirkus. Zakaj dvomim v to: dejstvo je, da je streljal v nedeljo, orožje so zasegli v ponedeljek (7dni po streljanju), info za ljudi bo pa 2 dni po zaseženem orožju. Torej, od streljanja je danes 10 dan! Policija se s takšnim uspehom ponavadi pohvali takoj, tako, da meni tukaj nekaj smrdi. Mene ne morejo prepričat in konec. Tak naiven pa spet nisem.
ODGOVORI
18 0
Darko32
05. 11. 2025 11.34
+7
PuntaChristo Tudi sam ne verjamem tem izjavam, ker gredo preveč navzkriž in se strižejo med seboj in so kontradiktorne. Če dobro poslušamo vse akterije vidimo, da je nekdo hudičevo zamočil in sedaj poskušajo z temi informacijami zavesti narod in nič drugega.
ODGOVORI
7 0
PuntaChristo
05. 11. 2025 11.41
+2
Res je!
ODGOVORI
2 0
Omreznina2024
05. 11. 2025 11.23
+12
V vseh romskih naseljih je tega nelegalnega orožja, to vsak ve, ki pozna njihovo mentaliteto, preiskave bi morale obsega še okolico z detektorji, ker to kar najdejo je bolj ali manj tako za vabo ,da naprej ne iščejo, da se inštitucije lahko izognejo krotikam.
ODGOVORI
12 0
kokicas
05. 11. 2025 11.20
+16
Pobrali so nekaj malega če si pridržali samo dve osebi. Ok torej gremo naprej kdaj se rušijo nelegalne gradnje?
ODGOVORI
16 0
Prototip
05. 11. 2025 11.13
+19
Lepo,,samo so vsaj 10 let zamudili,,,ker imajo rjavi več orožja,kot vojska.
ODGOVORI
19 0
kala 09
05. 11. 2025 11.11
+19
A so bagri porušili,,nelegalno gradnjo,samo vprašam.
ODGOVORI
19 0
96bimBo
05. 11. 2025 11.32
kala 09, o rušenju je bolje molčati. Namreč tudi med Neromi so črnograditelji.
ODGOVORI
0 0
kala 09
05. 11. 2025 11.40
+3
So to verjamem,samo ne cela naselja,pa to na tuji zemlji.
ODGOVORI
3 0
kr nekdo
05. 11. 2025 11.49
+1
samo z razliko, da so črnograditelji na svoji zemlji.
ODGOVORI
1 0
IKOSS
05. 11. 2025 11.11
+3
Daljnogled prirejen za montažo na ognjeno strelno sredstvo, po trenutno veljavnem področnem zakonu, NI DEL OROŽJA! Četudi bi to bil bil, to ni osrednji problem! Na drugi strani predstavlja velik družbeni problem dejstvo, da so bili v preiskavi najdeni UKRADENI predmeti! Še celo nekoliko večji problem bi bil, v kolikor bi dotočna oseba grozila, ali celo neposredno ogrožala svojo okolico.
ODGOVORI
4 1
kvintus
05. 11. 2025 11.05
+9
Volitve so pred vrati, tak da pamet v glavo. V 34 letih samostojnosti še niste dokazali da znate razmišljat, niste enotni, da vlečete vsak v svojo stran, zato pa cveti korupcija, delo se ne ceni, ljudje odhajajo v tujino za boljšim zaslužkom ... SLO je bila balkan, bila korupcijska država in taka bo ostala še vnedogled! Slovaki, Čehi, Poljaki, Madžari nas prehitevajo povsod na celi črti! Hlapci smo bili in takšni bomo ostali!
ODGOVORI
10 1
Beuelin
05. 11. 2025 10.59
+13
Bo treba še mal v okoliške gmajne pogledat, ker je večina zadev pod zemljo.
ODGOVORI
14 1
kr nekdo
05. 11. 2025 11.00
+9
bo potrebno kako kurišče prekopat.
ODGOVORI
9 0
96bimBo
05. 11. 2025 11.35
+1
Se motiš. Orožje držijo doma ali v neposredni bližini, ker ga uporabljajo večinoma za "reševanje" meddružinskih sporov.
ODGOVORI
1 0
GibbsNCIS
05. 11. 2025 10.55
+14
Lepo, upam da je to šele začetek in ne samo predstava za javnost.
ODGOVORI
14 0
ptuj.si
05. 11. 2025 10.44
+14
Preiskave v romskih naseljih bi morali opravljati policisti iz drugega konca slovenije, ker tile dolenjčki so podkupljeni.
ODGOVORI
16 2
Posteni
05. 11. 2025 10.46
+8
Take akcije ne vodijo dolencki
ODGOVORI
9 1
Darko32
05. 11. 2025 10.53
+12
Posteni No sedaj vidimo, d asamo delati je potrebno in zakone izvajati pa gre. Ne pa, da se skrivajo po grmovju in preganjajo nesrečnike, katerim se mudi v službo. Zato je tukaj jasno sporočilo. SUSOENDIRATI JE POTREBNO VSE KOMANDIRJE NA VSEH PP IN JIH PREMESTITI NA DRUGE RAJONE. TJA PA POSLATI IZ DRUGIH KONCEV. Nadzor pa izdati generalni PP in ne lokalcem, ker vidimo, da je korupcija presegla vs emere dobrega okusa.
ODGOVORI
12 0
kr nekdo
05. 11. 2025 10.59
+9
bojijo se. jih ni potrebe podkupit. Že k prideš prijavo naredit, ti da vedt, da bo samo še en zapisnik izmed mnogih.
ODGOVORI
10 1
Darko32
05. 11. 2025 11.02
-1
kr nekdo No potem pa takšni, kot ti praviš druge zmerjajo kako slabo in malomarno delajo. Pokvarjenci podli hinavski do konca.
ODGOVORI
0 1
Vselepo
05. 11. 2025 10.42
+17
A Musarcka se mesa v preiskavo, ena najvecjih legalnih oskodovank ZPIZ in zzzs, ter drugih blagajn, musarcka je legalna prevarantka, z milijonskim oskodovanjem vseh nas, zaradi minimalnega izplacevanja plac, kot odvetnica......
ODGOVORI
18 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 10.42
+5
A so prišli povohat, če se ima kaj duha po smodniku iz avtomata?
ODGOVORI
5 0
