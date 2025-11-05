Novomeški policisti o podrobnostih preiskave

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so nam v torek potrdili, da so opravili hišno preiskavo romskem naselju v okolici Novega mesta. Odšli so na naslov bivanja osumljencev, med hišno preiskavo pa so našli in zasegli predmete, povezane s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti.

Po naših neuradnih informacijah so policisti v romskem naselju Žabjak zasegli orožje in strelivo, dve osebi pa naj bi pridržali. Po informacijah N1 gre za moškega, ki ga sumijo, da je prejšnji torek streljal v zrak, in njegovega očeta.