Novomeški policisti o podrobnostih preiskave

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so nam v torek potrdili, da so opravili hišno preiskavo romskem naselju v okolici Novega mesta. Odšli so na naslov bivanja osumljencev, med hišno preiskavo pa so našli in zasegli predmete, povezane s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti.
Po naših neuradnih informacijah so policisti v romskem naselju Žabjak zasegli orožje in strelivo, dve osebi pa naj bi pridržali. Po informacijah N1 gre za moškega, ki ga sumijo, da je prejšnji torek streljal v zrak, in njegovega očeta.
V preiskavi tudi predstavnik Romov, ki je Pirc Musarjevi dal obljubo?
Portal Necenzurirano danes poroča, da so kriminalisti hišno preiskavo opravili tudi pri predstavniku romske skupnosti, ki se je v soboto srečal s predsednico republike Natašo Pirc Musar in ji po njenih besedah "zagotovil, da bodo skušali narediti vse, da se v romskih naseljih prekine s streljanjem in nasiljem".
Po njihovih informacijah so kriminalisti pri njem našli del vsaj enega kosa orožja. Šlo naj bi za strelni daljnogled za puško neznanega kalibra, ki naj bi bil ukraden.
- FOTO: PU Novo mesto
Kot je znano, so policisti v Žabjak odšli že pred tednom dni, ko so se po izredni seji tamkajšnjega občinskega sveta in spremljevalnem shodu od tam zaslišali streli. Zadoneli rafali iz avtomatskih pušk, Policija je na kraj napotila več patrulj, tudi specialno enoto.
Na novomeškem tožilstvu prejeli grožnjo o nevarnem predmetu
Na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu v Vrhovčevi ulici so danes od neznanca prejeli grožnjo, da naj bi se v stavbi nahajal nevaren predmet. Policisti so območje zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe predvidene v takih primerih, so povedali na PU Novo mesto.
Vsi zaposleni so stavbo zapustili.
