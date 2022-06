Pijan zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil in obtičal na drevesu

O vozniku, ki je v Ručetni vasi zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil, na koncu pa z avtomobilom obstal na drevesu, so bili črnomaljski policisti obveščeni v nedeljo nekaj pred 13. uro. Ob prihodu so ugotovili, da sta bila krivca za nesrečo prevelika hitrost in prevelika količina popitega alkohola, saj je imel 40-letnik v litru izdihanega zraka kar 1,41 miligrama alkohola. Lažje poškodovanega voznika in 33-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Isti dan so bili novomeški policisti obveščeni o vozniku, ki je na območju Novega mesta vijugal po vozišču, pri tem večkrat trčil v ograjo in prevozil rdečo luč na semaforju. Ko so ga izsledili in skušali ustaviti, ni upošteval znakov policistov. Ustavil je šele pozneje in skušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli in zoper njega uporabili prisilna sredstva. Ugotovili so, da gre za 44-letnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligramov alkohola. Odpeljali so ga na pridržanje.

Vozniki, ki so nevarno vijugali po cesti in s tem ogrožali ostale udeležence v prometu, so policiste zaposlovali tudi v soboto.

Okoli 20. ure so takšnega voznika opazili na cesti med Srebrničami in Novim mestom. Kmalu so ga izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je 74-letniku pokazal 0,96 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje.