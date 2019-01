Policisti pijanemu jahaču, ki je kričal na konja, izrekli globo

V ponedeljek nekaj po 13. uri so novomeški policisti prejeli več klicev občanov, ki so se zgražali nad ravnanjem pijanega jahača, ki je kričal na konja, ga večkrat skušal neuspešno zajahati, ga vlekel in pri živali povzročil zmedenost. Moški je jezdil proti Glavnemu trgu in tam s konjem vstopil v vežo dvorišča. Policisti so se takoj odzvali in kršitelja izsledili.

"Med policijskim postopkom moški ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. 43-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligrama alkohola, so zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o javnem redu in miru izrekli globo. Po zaključenem postopku je za konja poskrbela zanesljiva oseba," je sporočila Alenka Drenik z novomeške policijske uprave.

Jahače konj opozarjamo na odgovorno ravnanje in upoštevanje cestno-prometnih predpisov, je še dodala Drenikova. "Jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno, jahači za jezdenje smejo uporabljati poti za jahače in nekategorizirane ceste, občinske pa le, če to ni v nasprotju s prometno ureditvijo na njih, jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišča v smeri ježe, jahač mora biti telesno sposoben za ježo in mora obvladati žival, na kateri jezdi in med ježo na glavi nositi zaščitno čelado, jahač mora poskrbeti, da je žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem prometu označena s svetilko ali z odsevnimi trakovi na spodnjih delih nog," so še zapisali na PU Novo mesto.