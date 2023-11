Novomeški policisti prijeli 35-letnika, osumljenega več tatvin

Konec septembra je v gostinskem lokalu v Novem mestu izkoristil krajšo odsotnost osebja in odtujil tablični računalnik. V začetku oktobra je na parkirnem prostoru v Novem mestu nekdo vlomil v kabino tovornega vozila in odtujil torbico z denarjem in dokumenti. Konec oktobra je v Novem mestu iz odklenjenega osebnega avtomobila odtujil denarnico z dokumenti in plačilnimi karticami. Z ukradenimi karticami je kasneje opravil več nakupov. V začetku novembra so bili policisti obveščeni o tatvini v gostinskem lokalu v Novem mestu, kjer je storilec enemu izmed gostov ukradel denarnico z denarjem in dokumenti.

V vseh primerih so policisti opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali najdene sledi, zbrali obvestila in med intenzivno policijsko preiskavo ugotovili, da je kaznivih dejanj tatvin, velikih tatvin in zlorab negotovinskega plačilnega sredstva osumljen 35-letni moški iz Novega mesta. 14. 11. so ga izsledili in prijeli na območju Novega mesta in mu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. 35-letnika so policisti v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Policisti nadaljujejo s preiskavo, saj sumijo, da je moški storil še več kaznivih dejanj tatvin in vlomov na območju Novega mesta, so sporočili s PU Novo mesto.