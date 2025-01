Policisti prijeli nasilnega roparja: mladoletnik grozil z nožem

Novomeški policisti so bili obveščeni o ropu na območju Šmihela v Novem mestu, kjer naj bi neznanec grozil mladoletniku, od njega zahteval denar in grožnje podkrepil z nožem. Oškodovanec je uspel pobegniti in poiskati pomoč, storilca pa so policisti kasneje prijeli in ugotovili, da je prav tako mladoletnik.