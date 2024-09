Novomeški župan bo spregovoril o streljanju v romskem naselju

Kot smo poročali, so v romskem naselju Šmihel v Novem mestu odjeknili streli, le nekaj minut kasneje pa je zagorela še ena od hiš, poročajo novomeški policisti. Naključna žrtev streljanja je bil otrok, ki so ga odpeljali v bolnišnico. 51-letnega osumljenca so pridržali in mu odvzeli prostost. Hiša, ki je zagorela, pa naj bi bila po podatkih Policije prav njegova. "Ocenjujemo, da je šlo za maščevalno dejanje," so pojasnili.

Osumljenca so v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja. Takoj po streljanju naj bi po naših neuradnih informacijah strelec sicer pobegnil. Policisti naj bi ga zelo hitro našli, tudi s pomočjo policijskega helikopterja, in ga v romskem naselju aretirali. Na Policiji so potrdili, da je bilo na kraju aktivirano večje število policistov iz različnih enot novomeške in sosednjih uprav in da je bil aktiviran tudi helikopter Slovenske policije, ki je opravljal operativne in preventivne naloge.