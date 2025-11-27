Svetli način
Večji zaseg drog: substance v obliki žele bonbonov in elektronskih cigaret

Ljubljana, 27. 11. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 43 minutami

Avtor
L.M.
Nacionalni preiskovalni urad je v okviru obsežne kriminalistične preiskave zasegel večje količine različnih prepovedanih drog ter s tem uspešno preprečil njihovo nadaljnjo preprodajo. Iz Generalne policijske uprave so sporočili, da so v sredo preiskovalci odvzeli prostost 31-letnemu slovenskemu državljanu, ki naj bi za hrambo in trgovanje z mamili uporabljal stanovanje na območju Ljubljane.

Kratko izjavo o preiskavi je danes podal direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič.

Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani sta bili po njegovih besedah izvedeni dve hišni preiskavi, v katerih so preiskovalci zasegli večjo količino prepovedanih snovi in opreme za njihovo neupravičeno proizvodnjo ter preprodajo. Našli so 12 kilogramov kokaina, 25 kilogramov amfetamina, 7 kilogramov konoplje, več kot 20.000 tablet ekstazija ter več kot 21.000 kosov zdravila, ki je uvrščeno med prepovedane droge.

Zasegli so tudi več žele bonbonov z vsebnostjo konopljinega ekstrakta in elektronske cigarete s THC-jem, ki so zaradi svojega videza posebej privlačni mlajšim uporabnikom. Poleg tega so odkrili osebne naprave, namenjene neupravičeni proizvodnji in preprodaji prepovedanih drog, ter pištolo z dušilcem in pripadajočimi naboji.

Opozoril je, da so žele bonboni in elektronske cigarete predvsem privlačni mladostnikom. Pogosto so oblikovani kot običajni potrošniški izdelki, zaradi česar mladi težko prepoznajo njihovo dejansko vsebino.

Žele bonboni so na videz in po okusu povsem običajni, barviti, sladki in privlačni, a lahko vsebujejo zelo visoke koncentracije THC-ja, zaradi česar mladostnik pogosto sploh ne ve, kaj zaužije. Posledice so lahko resne in dolgotrajne, tako za telesno kot duševno zdravje.

Policija zato poziva k večji pozornosti. Vse, ki opazijo pojav tovrstne preprodaje ali sumljive izdelke, pozivajo, naj to takoj prijavijo. Preiskava na tem področju se intenzivno nadaljuje.

Pridržani 31-letnik je po besedah Muženiča specialni povratnik, v preteklosti obravnavan zaradi podobnih kaznivih dejanj. Priveden je bil k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani.

NPU droge zaseg Ljubljana
KOMENTARJI (56)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ššajtrga
27. 11. 2025 17.01
Dve leti bo sedel v priporu. Nato pa bo zaradi napake v postopku predčasno izpuščen. V zaporu bo spletel nove poznanstva in se učil od starih mačkov, ki mu bodo pokazali, kako se v prihodnje izogniti pastem sistema in ostati na prostosti.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
27. 11. 2025 16.58
pod golobom se uvaja red tudi na tem področju...dessnaci so že vsi histerični ker spet ne bo robe za njihovo preživetje
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
27. 11. 2025 16.56
zakaj kletni niso poslali po robo breznika...on to reši s službenim avtom in pijan....tik tak..
ODGOVORI
0 0
Bombardirc1
27. 11. 2025 16.52
+1
Spet bo hoivik kolovratil po strehi in kričal na mimoidoče.
ODGOVORI
2 1
proofreader
27. 11. 2025 16.51
+4
Čas je, da se specialni povratnik povrne v zapor.
ODGOVORI
5 1
Kod.
27. 11. 2025 16.51
+3
Saj bi bilo čudno če ne bi bil stari znanec
ODGOVORI
3 0
asdr
27. 11. 2025 16.50
+5
Droga je zlo. Slovensko sodstvo v vsem sijaju. Mehaniku 5 let zaradi 200 Eurov....Prvo je potrebno zapreti vsakega odvetnika, ki na prvi obravnavi reče, da so dokazi pridobljeni nezakonito !!! Brez skorumpirancev v državnih institucijah, jim takih poslov ne bi uspelo pripeljati tako daleč !!! Nevzdržno je, da vsi vedo kaj se dogaja, vendar ni prave volje ali poguma zadeve preprečiti . Ob tem pa lovijo majhne prekrškarje z marihuano . Zaradi dreves ne vidijo gozda !!! Groza !!!
ODGOVORI
7 2
Smrtlevičarjem
27. 11. 2025 16.46
+0
Levakom se trga že odkar so popušili na referendumu sedaj pa še ta udarec .... sedaj bodo plesali na žalostinke))))
ODGOVORI
5 5
PomisliNaSonce
27. 11. 2025 16.45
+4
Alkohol, cigareti in droge, za nore in boge. Zasvojenost je kot polž. Počasi in vse več je je, kot plevela...in vtikanje kr enga v kr eno, seveda enaki rinejo na kup. Družinski, prometni, gospodarski in družbeni brezbrižnežši in neodgovorneži ..podivjani runklni in zmešane butare, tatovi, pretepači...morilci lastnih teles in sveta tudi drugih, sram vas bodi! Sožalje vpletenim, in izgubljenim
ODGOVORI
4 0
gr rg
27. 11. 2025 16.43
-1
Verjetno je zmanjkalo najhujših oblik kriminala, da se mora NPU ukvarjat z preprodajalci drog?
ODGOVORI
2 3
krjola
27. 11. 2025 16.42
-2
ma puste, nej se folk drogira, pod to vlado mu itak drugega ne preostane...
ODGOVORI
4 6
krjola
27. 11. 2025 16.41
+1
spet preusmerjanje pozornosti od golobarjevih svinjarij...
ODGOVORI
6 5
LeviTUMOR
27. 11. 2025 16.40
+12
Smrt politicni korektnosti! Dajte javno ven podatke tega balkanskega dilerja, dovolj sprenevedanja, Slovenci mamo pravico vedet kera narodnost prevladuje v kriminalu!
ODGOVORI
12 0
Rudar
27. 11. 2025 16.41
+7
Res je, dejte podatke!!!!!
ODGOVORI
8 1
krjola
27. 11. 2025 16.39
+0
golob je pederr...
ODGOVORI
5 5
roten
27. 11. 2025 16.38
-1
Za lastno uporabo
ODGOVORI
1 2
Slovenska pomlad
27. 11. 2025 16.37
-2
Bog pomagaj....pa to je vse legalno v normalnih državah,še v zahojenih ZDA
ODGOVORI
3 5
Agartha enjoyer
27. 11. 2025 16.22
+2
Ziher si tam 5ke dajejo na postaji in govorijo: to boysi a za mafijo delajo🤣😂😂
ODGOVORI
7 5
Agartha enjoyer
27. 11. 2025 16.22
+1
🤢🤮
ODGOVORI
3 2
oježeš
27. 11. 2025 16.21
+4
S takimi brezveznimi komentarji nam kaže, da še dolgo ne bomo delovali v skupno dobro, ampak le širili nestrpnost in medsebojno sovraštvo. Kdo ga širi, je videti v zapisih komentarjev in njenih avtorjev. Res smo Slovenci sovražniki Slovencev in čudno, da nas nikjer v tujini ne marajo.
ODGOVORI
8 4
Prelepa Soča
27. 11. 2025 16.31
+4
oježeš, 99% komentarjev je od prišlekov.
ODGOVORI
6 2
Šarjan Marec
27. 11. 2025 16.20
+11
Kako to, da se vedno tako povdarja "slovenski državljan".... Pri ilegalcih pa ne napišejo afganistanski, maroški, alžirski...
ODGOVORI
13 2
konc
27. 11. 2025 16.19
+17
Takih "stanovanj" je po Ljubljani in še kje toliko, da tole ni niti 1%. Policija in pravosodje naj se preneha sprenevedati in se loti teh "playerjev", ki se brez sramu in brez strahu, lahkotno kažejo vsem, s svojim nepošteno zasluženim luksuzom. Za povrhu pa so še socialarji in tankajo na naše stroške tiste svoje švabske ropotulje s katerimi dirkajo gor in dol skoraj vsak večer, ko se spusti mrak. Oblast, dajmo, na delo! Pozaprite te barabe.
ODGOVORI
18 1
