Večji zaseg drog: substance v obliki žele bonbonov in elektronskih cigaret

Zasegli so tudi več žele bonbonov z vsebnostjo konopljinega ekstrakta in elektronske cigarete s THC-jem, ki so zaradi svojega videza posebej privlačni mlajšim uporabnikom. Poleg tega so odkrili osebne naprave, namenjene neupravičeni proizvodnji in preprodaji prepovedanih drog, ter pištolo z dušilcem in pripadajočimi naboji.

Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani sta bili po njegovih besedah izvedeni dve hišni preiskavi, v katerih so preiskovalci zasegli večjo količino prepovedanih snovi in opreme za njihovo neupravičeno proizvodnjo ter preprodajo. Našli so 12 kilogramov kokaina, 25 kilogramov amfetamina, 7 kilogramov konoplje, več kot 20.000 tablet ekstazija ter več kot 21.000 kosov zdravila, ki je uvrščeno med prepovedane droge.

Opozoril je, da so žele bonboni in elektronske cigarete predvsem privlačni mladostnikom. Pogosto so oblikovani kot običajni potrošniški izdelki, zaradi česar mladi težko prepoznajo njihovo dejansko vsebino.

Žele bonboni so na videz in po okusu povsem običajni, barviti, sladki in privlačni, a lahko vsebujejo zelo visoke koncentracije THC-ja, zaradi česar mladostnik pogosto sploh ne ve, kaj zaužije. Posledice so lahko resne in dolgotrajne, tako za telesno kot duševno zdravje.

Policija zato poziva k večji pozornosti. Vse, ki opazijo pojav tovrstne preprodaje ali sumljive izdelke, pozivajo, naj to takoj prijavijo. Preiskava na tem področju se intenzivno nadaljuje.

Pridržani 31-letnik je po besedah Muženiča specialni povratnik, v preteklosti obravnavan zaradi podobnih kaznivih dejanj. Priveden je bil k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani.