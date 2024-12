Zdravnik osumljen zlorabe položaja za preprodajo zdravil in drog

Kot so sporočili iz Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), so kriminalisti 18. decembra zaključili predkazenski postopek, ki je trajal od marca 2024. Podali so kazensko ovadbo zoper osumljenca, ki je z zlorabo položaja preprodajal zdravila, zdravju škodljiva zdravila in prepovedane droge.

Direktor NPU Darko Muženič je pojasnil, da je osumljen zdravnik ene od slovenskih bolnišnic, ki je v daljšem časovnem obdobju, vsaj od 2022, zlorabil svoj položaj s pisanjem belih receptov.