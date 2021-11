NPU podal kazensko ovadbo zaradi pranja denarja in zlorabe položaja

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so kazensko ovadbo podali minuli teden. "Za dve fizični osebi je podan utemeljen sum, da sta storili kaznivo dejanje Pranje denarja s tem, ko sta v letu 2017 in 2018 denar na bančnih računih družb v višini 561.000 evrov, ki je izviral iz kaznivega dejanja Zlorabe prostitucije, v dogovoru večkrat prenesli na bančni račun drugih družb, ki sta jih kapitalsko oz. upravljavsko obvladovali z namenom, da se lažno prikaže zakonit način izvora denarja," so zapisali v izjavi za javnost.

NPU je podal tudi utemeljen sum, da je fizična oseba zlorabila svoj položaj in v imenu različnih družb večkrat delno plačala račune z lažno vsebino, s tem pa pridobila drugi pravni osebi veliko premoženjsko korist v skupni višini več kot 460.000 evrov. Na NPU tudi sumijo, da so štiri pravne osebe kazensko odgovorne za kaznivi dejanji Pranje denarja in Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Za kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje Pranje denarja pa je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi.

Neuradno gre za ovadbe vložene v povezavi z zadevo Marina. Kot smo poročali, naj bi Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Dekleta naj bi bila v prostitucijo tudi prisiljena. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

V nadaljevanju sojenja v zadevi Marina je danes tudi pričal kriminalist Zdravko Cindrič, ki je vodil policijsko preiskavo.