Ob gorečem vozilu našli Slovenca, ki naj bi bil vpleten v izginotje Avstrijke

Ker moški ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara in svojega gibanja, je bil na kraju aretiran. Na podlagi evropskega naloga za prijetje so ga včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika v Mariboru. Ta bo odločal, ali ga bodo slovenski varnostni organi izročili avstrijskim kolegom, so zapisali na PU Maribor.

Slovenski policisti zdaj skupaj z avstrijskimi iščejo nekdanjo partnerko Slovenca, ki je pogrešana od nedelje.

Kot poroča avstrijski ORF, se je 31-letnica, ki so jo opisali kot vplivnico, v soboto udeležila božične zabave, v nedeljo zjutraj pa je prijateljici sporočila, da je varno prispela domov. V nedeljo popoldne bi se morala v središču Gradca udeležiti fotografiranja, a se tam ni pojavila.