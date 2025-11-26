Ob gorečem vozilu našli Slovenca, ki naj bi bil vpleten v izginotje Avstrijke

Ker moški ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara in svojega gibanja, je bil na kraju aretiran. Na podlagi evropskega naloga za prijetje so ga včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika v Mariboru. Ta bo odločal, ali ga bodo slovenski varnostni organi izročili avstrijskim kolegom, so zapisali na PU Maribor.
Slovenski policisti zdaj skupaj z avstrijskimi iščejo nekdanjo partnerko Slovenca, ki je pogrešana od nedelje.
Kot poroča avstrijski ORF, se je 31-letnica, ki so jo opisali kot vplivnico, v soboto udeležila božične zabave, v nedeljo zjutraj pa je prijateljici sporočila, da je varno prispela domov. V nedeljo popoldne bi se morala v središču Gradca udeležiti fotografiranja, a se tam ni pojavila.
Policijska preiskava je vzbudila sum, da bi lahko bil v njeno izginotje vpleten njen 31-letni bivši fant, ki pa ga policisti niso našli. V ponedeljek so ga nato slovenski policisti prijeli v Šentilju.
Po besedah Fritza Grundniga s policijske uprave avstrijske Štajerske sta 31-letnika svojo zvezo končala pred nekaj dnevi. "In ker se je ime bivšega fanta med preiskavo večkrat pojavilo, smo se usmerili nanj. Osumljenec je slovenski državljan, a živi v Gradcu," je pojasnil za ORF. Moški naj bi od nedelje večkrat prečkal mejo.
Kje se nahaja pogrešana Avstrijka, še ni jasno. Po poročanju avstrijskega Krone Zeitung naj bi slovenska policija danes izvedla hišno preiskavo na domu babice 31-letnega osumljenca in skupaj z avstrijskimi kolegi prečesala gozdove na obmejnem območju.
Tiskovni predstavnik tožilstva v Gradcu Arnulf Rumpold je za časnik potrdil, da so v povezavi z izginotjem ženske prijeli še dva moška. Domnevno naj bi šlo za brata in očima osumljenca.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.