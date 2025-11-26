Svetli način
Ob gorečem vozilu našli Slovenca, ki naj bi bil vpleten v izginotje Avstrijke

Šentilj, 26. 11. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
19

V ponedeljek zvečer je na parkirišču ob igralnici v Šentilju zagorelo osebno vozilo. Policisti so v bližini izsledili lastnika, slovenskega državljana, ki ga avstrijski organi sumijo vpletenosti v izginotje nekdanje partnerke. Moškemu so odvzeli prostost, Avstrija pa je zaprosila za njegovo izročitev. 31-letna Avstrijka je medtem še vedno pogrešana.

Ker moški ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara in svojega gibanja, je bil na kraju aretiran. Na podlagi evropskega naloga za prijetje so ga včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika v Mariboru. Ta bo odločal, ali ga bodo slovenski varnostni organi izročili avstrijskim kolegom, so zapisali na PU Maribor.

Slovenski policisti zdaj skupaj z avstrijskimi iščejo nekdanjo partnerko Slovenca, ki je pogrešana od nedelje.

Kot poroča avstrijski ORF, se je 31-letnica, ki so jo opisali kot vplivnico, v soboto udeležila božične zabave, v nedeljo zjutraj pa je prijateljici sporočila, da je varno prispela domov. V nedeljo popoldne bi se morala v središču Gradca udeležiti fotografiranja, a se tam ni pojavila. 

Goreče vozilo (slika je simbolična).
Goreče vozilo (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Policijska preiskava je vzbudila sum, da bi lahko bil v njeno izginotje vpleten njen 31-letni bivši fant, ki pa ga policisti niso našli. V ponedeljek so ga nato slovenski policisti prijeli v Šentilju.

Po besedah Fritza Grundniga s policijske uprave avstrijske Štajerske sta 31-letnika svojo zvezo končala pred nekaj dnevi. "In ker se je ime bivšega fanta med preiskavo večkrat pojavilo, smo se usmerili nanj. Osumljenec je slovenski državljan, a živi v Gradcu," je pojasnil za ORF. Moški naj bi od nedelje večkrat prečkal mejo.

Kje se nahaja pogrešana Avstrijka, še ni jasno. Po poročanju avstrijskega Krone Zeitung naj bi slovenska policija danes izvedla hišno preiskavo na domu babice 31-letnega osumljenca in skupaj z avstrijskimi kolegi prečesala gozdove na obmejnem območju. 

Tiskovni predstavnik tožilstva v Gradcu Arnulf Rumpold je za časnik potrdil, da so v povezavi z izginotjem ženske prijeli še dva moška. Domnevno naj bi šlo za brata in očima osumljenca. 

šentilj policija avstrijka pogrešana
Na Facebooku pozival k nasilnemu upiranju davčnim izvršbam

Groucho Marx
26. 11. 2025 17.32
Oboroženi c. napovedujejo revolucijo. Ko mesečniki izpadejo iz parlamenta, se pa bo take dalo prijeti malo trše.
Slovenska pomlad
26. 11. 2025 17.30
+1
Na Avstrijskem Koroškem je pogrešana skoraj cela edina avtohtona slovenska manjšina.
Malo_sutra
26. 11. 2025 17.29
+2
A lahko kdo razlozi kaj je z ljudmi? Gledam sebe grem v sluzbo, malo otroci, pac neka normala… ampak tole vsak dan nekaj. Od prometnih nesrec, pretepov… A ste v redu vsi skupaj? A nimate mame/oceta otrok, da se malo zavedate kako je kratko in lepo zivljenje.
Brus123
26. 11. 2025 17.31
Tako je pač življenje vplivnežev....
Pfolca
26. 11. 2025 17.28
+3
Slo državljan že davno ni nek podatek
Diego14
26. 11. 2025 17.25
+3
Naj uganem...volilec holoba
Brus123
26. 11. 2025 17.32
Ali pa princa teme JJ, mogoče?
Ricola Swiss
26. 11. 2025 17.05
Sam, da ni Lena!
nagec123
26. 11. 2025 17.00
+4
Na kaki božični zabavi pa je bila ta? A to Lani?
Darko32
26. 11. 2025 17.06
+3
Dobro vprašanje. Kolikor vem in slišim, da v tujini tudi še nimajo zabav za pred božičnih. V določenih krajih so sicer odprli decemberske sejme, kjer imajo dobro hrano in pijačo. Nisem pa še slišal, da bi kdo organiziral božične zabave že Novembra.
Brus123
26. 11. 2025 17.33
Pohitelo se je z božičnimi zabavami, dokler jih musliji ne prepovejo, kot so to naredili v Angliji!!
Darko32
26. 11. 2025 16.59
+2
Ko beremo razne prispevke vidimo nakaj drugega in to je, da se poskuša določene dogodke prikriti in to iz strani POLICAJEV. Namreč videli smo članek glede nesreče, kjer so posredno vpleteni POLICAJI. Namreč podili so se za vozilom in posredno sodelovali v nesreči, kjer je več kot jasno, d aje nekdo nekaj zamočil in to hudičevo veliko. Tako niso objavili katera dva avtomobila sta bila to na sliki. Namreč nehajmo s esprenevedati in ne blokirati določenih informacij, sa pride do več kot očitnega poskusa prirkivanja informcaij, kar daje potem slabo luč poštenim medijskim hišam. Zato je poročanje danes o tistih člankih z prevrnjenima voziloma in zdajšnjo informacijo dokaz, da POLICAJI ne skrbijo za varnsot drugih udeležencev. Glede tega članka pa vidimo kako selektivno se blokira komentiranje. Če potegnemo črto pod vse skupaj vidimo, da so POLICAJI v drugem prispevku novinarjem dajali zavajajoče informacije očitno z ciljem, da prirkijejo dogodek in poškodbe, katere so doživeli drugi udeleženci. Zato bi bilo dobro, da se takšne članke, kjer niso jasni podatki ne dovoli komentiranje.
Rudar
26. 11. 2025 17.21
Najboljše, da greš do prve PP in jim to poveš.
bb5a
26. 11. 2025 16.50
+2
A je hotu pogret ljubezen?
BitterTruth
26. 11. 2025 16.46
+1
Model k v novem mestu poziva indijance k nasilju se je samo hecal... spustite ga predwn nastane cel kup brezveznih stroskov s procesom
Darko32
26. 11. 2025 17.04
+1
Seaj pa vidimo, da gre za zavajanje naroda. Namreč po eni strani DOLENČKI govorijo, da so nepismeni in ne hodijo v šolo. Tukaj pa vidimo, da so sami navedli, da uporablja celo digitalno tehnologijo, kjer moraš že malo več znanja imeti, kot pa samo brati. Če gledamo to, kar ga obtožujejo je smešno in zavajajoče. Sam sem zasledil in smo preverili, da je bil množičen vdor v fejsbuk in odtjenih je bilo veliko podatkov. To naj bi se zgodilo 1.10.2023. SAj ne vem ali je to res ali ne. Vendar to samo dokazuje, da lahko v našem imenu nekdo se prijavi in pod tem imenom dela vraga in pol. Zato na tej točki imaš prav. Bilo bi zanimivo slišati zakaj pa so ta članek blokirali. Ker je obtožba malo preveč napisana na blref očitno.
Spijuniro Golubiro
26. 11. 2025 16.38
Da ni bil dron slučajno
galeon
26. 11. 2025 16.31
-17
Kar nekaj. Sem prepričan, da avstrijci nimajo nobenega utemeljenega suma. Sklepajo samo na podlagi dejstva, da se večina takih stvari dogaja med partnerji. Bivšimi ali sedanjimi. In neumna Slovenija bi drugim izročala svoje državljane.
U1665256761563
26. 11. 2025 16.41
+11
To kar si ti neutemeljeno prepričan je čisto vseeno
