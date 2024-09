Pijani voznik avtobusa, motorist brez 'vozniške' in voznik, prehiter za kar 110 km/h

Dva voznika vozil, znamke BMW, tip M3, so policisti z laserskim merilnikom hitrosti TruCam izmerili na nadvozu v Vrbi in ugotovili, da sta po gorenjski avtocesti, kjer je omejitev 110 km/h, vozila z 200 km/h in 198 km/h. Oba sta bila v nadaljevanju zaustavljena in je bil zoper njiju izveden postopek.

Obravnavali pa so tudi voznika motornega kolesa, ki je na območju Gozd Martuljka prekoračil hitrost v naselju, ni upošteval talnih označb in ni ustavil na znak policista. Motorno kolo je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Gorenjski policisti so skupaj s policisti Specializirane enote za nadzor prometa čez vikend ugotovili več hujših kršitev cestno prometnih predpisov. Še posebej so policisti izpostavili primer voznika avtobusa, ki je v naselju Vintgar v občini Gorje avtobus vozil pod vplivom alkohola (0,27 mg/l). Na gorenjski avtocesti so medtem ustavili voznika osebnega vozila s priklopnim vozilom, ki je prekoračil hitrost. Hkrati so ugotovili, da je imel na vozilu nameščene izrabljene pnevmatike in priklopno vozilo vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije BE.

Dva voznika vozil, znamke VW, tip golf, so policisti prav tako z laserskim merilnikom hitrosti TruCam izmerili na nadvozu v Vrbi in ugotovili, da sta po gorenjski avtocesti, kjer je omejitev 110 km/h, vozila z 221 km/h. Oba sta bila v nadaljevanju zaustavljena in je bil zoper njiju izveden postopek. Voznik, tuji državljan, ki je peljal 221 km/h je globo za prekoračeno hitrost poravnal takoj na kraju. Drugi voznik, državljan Slovenije, ki je prav tako peljal 221 km/h, pa je prejel plačilni nalog.

Voznik, tuji državljan, ki je peljal 200 km/h je globo za prekoračeno hitrost in varnostno razdaljo poravnal takoj na kraju. Drugi voznik, državljan Slovenije, ki je bil tudi voznik začetnik in je peljal 198 km/h, pa je za prekratko varnostno razdaljo prejel plačilni nalog, za prekoračeno hitrost pa bo z obdolžilnim predlogom predlagan v obravnavo pristojnemu okrajnemu sodišču. Za oba kršitelja je predvidena globa za prekoračeno hitrost 1200 evrov in 9 kazenskih točk.

Policisti so zabeležili še tujega voznika, ki je z mercedesom peljal 206 km/h. Za vse tri kršitelje je predvidena globa za prekoračeno hitrost 1200 evrov in 9 kazenskih točk.

Še en tuji voznik je namesto 110 km/h vozil s hitrostjo 180 km/h, poleg tega pa je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. Za prekoračeno hitrost je plačal globo. Za vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa je bil z obdolžilnim predlogom obravnavan pri pristojnem okrajnem sodišču. Za kršitelja je predvidena globa za prekoračeno hitrost 1.200 evrov in 9 kazenskih točk.

V soboto ustavili in kontrolirali 39 voznikov

V soboto so policisti na gorenjski avtocesti in cestah na območjih Policijskih postaj Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, Bled in Tržič ustavili in kontrolirali 39 voznikov, med katerimi je bilo 14 voznikov avtomobilov, sedem tovornih vozil, dva voznika avtobusa in 16 motoristov.

Kršitve, ki so izstopale, so bile vožnja pod vplivom alkohola, prekoračitev hitrosti, nepravilna uporaba mobilnih telefonov, tehnična brezhibnost vozil, prehitevanje tovornih vozil na avtocesti v času prepovedi ter nepravilno naložen tovor. Tako so izdali 30 plačilnih nalogov in 16 plačilnih nalogov, ki jih bodo kršitelji dobili naknadno po pošti, ker na kraju prekrška niso bili ustavljeni.

Izrekli so tudi štiri opozorila, iz prometa izločili pet motornih vozil in dve motorni vozili tudi zasegli. Voznikom so odredili 29 preizkusov alkoholiziranosti in tri hitre teste na prepovedano drogo. Vsi, razen enega voznika, so bili za volanom ali krmilom trezni. Najvišji ugotovljeni hitrosti z merilnikom hitrosti TruCam sta bili v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h in je voznik vozil 92 km/h ter na avtocesti, kjer je omejitev hitrosti 110 km/h in je voznik vozil s hitrostjo 177 km/h.

Več kršiteljev so zaustavili tudi v nedeljo

V nedeljo so medtem ustavili in kontrolirali 48 voznikov, med katerimi je bilo 28 voznikov avtomobilov, eden tovornih vozil, dva voznika avtobusa in 17 motoristov. Kršitve, ki so izstopale, so bile vožnja pod vplivom alkohola, prekoračitev hitrosti, varnostna razdalja in tehnična brezhibnost vozil. Tako so izdali 23 plačilnih nalogov in 11 plačilnih nalogov, ki jih bodo kršitelji dobili naknadno po pošti, ker na kraju prekrška niso bili ustavljeni, izrekli pet opozoril, izločili osem motornih vozil in zasegli eno motorno vozilo.

Voznikom so odredili 34 preizkusov alkoholiziranosti in dva hitra testa na prepovedano drogo. Vsi, razen enega voznika, so bili z volanom ali krmilom trezni. Najvišje ugotovljene hitrosti z merilnikom hitrosti Tru Cam so bile izven naselja, kjer je omejitev hitrosti 90 km/h in je voznik vozil 129 km/h in na avtocesti, kjer je omejitev hitrosti 130 km/h in je voznik vozil s hitrostjo 161 km/h ter na avtocesti, kjer je omejitev hitrosti 110 km/h in sta dva voznika vozila kar s hitrostjo 221 km/h. Policisti za vse ugotovljene kršitve zoper voznike vodijo prekrškovne postopke.