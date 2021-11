Ob koncu tedna neuspešen rop prodajalne na Celovški, a tudi več izvedenih vlomov

V soboto, okoli 19. ure, so bili policisti obveščeni o poskusu vloma v skladišče podjetja na območju Komende, ter o kombiju, ki se je odpeljal s kraja dejanja. S pomočjo občana so policisti kombi izsledili ter ugotovili, da so na dvorišče podjetja vlomili štirje osumljenci, dva moška in dve ženski. Ker tam ni bilo vrednejših predmetov, so kraj zapustili, ne da bi kar koli odtujili. Kljub temu so z dejanjem povzročili za okoli 100 evrov materialne škode.

V petek, nekaj pred 14. uro, so bili policisti obveščeni o ropu prodajalne na Celovški cesti v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da sta se dva storilca z mopedom pripeljala do prodajalne, eden pa je nato vstopil in pristopil do blagajne. Ker blagajna v tistem trenutku ni bila pod nadzorom, jo je odtrgal in skušal zbežati iz prodajalne. Pri tem ga je zalotil prodajalec, ki mu je blagajno uspel izpuliti iz rok, storilca pa sta nato z mopedom s kraja pobegnila. Prodajalec je bil lažje poškodovan, policisti pa še nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Več vlomov v stanovanja, lokal in na gradbišče

Prav tako so policisti v zadnjih dveh dneh prejeli več prijav vlomov. Na območju Grosuplja so neznani storilci iz ene hiše odnesli gotovino in nakit v vrednosti okoli 5000 evrov, iz druge pa gotovino in pištolo v vrednosti okoli 3000 evrov. Približno 800 evrov škode je nastalo v Gabrovki, kjer so iz garaže ukradli orodje.

V Šiški so iz stanovanja ukradli dokumentacijo, nastalo je okoli 200 evrov škode. Na območju Viča so storilci iz stanovanja ukradli računalnik, fotoaparat in opremo, s tem pa povzročili za okoli 3500 evrov škode.

V Mostah so osumljenci vlomili na gradbišče in ukradli za 1000 evrov elektro materiala. Prav tako na območju Most je bilo vlomljeno tudi v lokal, od koder so storilci odnesli gotovino in alkoholne pijače v skupni vrednosti 1500 evrov.