Povzročil nesrečo in pobegnil, na kraju ostali dve poškodovani osebi

V petek, nekaj po 22. uri, so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči na Lazah v Tuhinju. Kot kaže, je voznik osebnega vozila vozil od Kamnika proti Motniku ter v desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v pravilno vozečo voznico osebnega vozila.

Ob prihodu policistov na kraj je bila lažje poškodovana voznica osebnega vozila, ki so jo nato s kraja odpeljali z reševalnim vozilom. Povzročitelj prometne nesreče je pred tem s kraja že odšel. V bližini kraja nesreče so policisti izsledili težje poškodovano osebo, ki se je poškodovala pri padcu v globino in je bila prav tako odpeljana z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana.

Kot so še sporočili iz PU Ljubljana, preverjanje okoliščin trenutno še intenzivno poteka. Po vseh znanih dejstvih in okoliščinah nesreče bodo policisti ustrezno ukrepali.

Med vožnjo padla s traktorja, zaradi hudih poškodb v UKC Ljubljana odpeljana s helikopterjem

V soboto, okoli 12. ure, so bili policisti obveščeni tudi o prometni nesreči v Vodicah pri Gabrovki. Voznik traktorja je na osi med traktorjem in prikolico prevažal sopotnico, ki je med vožnjo izgubila ravnotežje, ter padla po vozišču. Ker se je med padcem huje telesno poškodovala, so jo v UKC Ljubljana odpeljali s helikopterjem. Po do zdaj znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo.

Policisti so vozniku traktorja odredili tudi preizkus z alkotestom, ki je pokazal rezultat 0,58 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Trenutno še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestne prometu, o vseh ugotovljenih okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Voznik osebnega vozila zbil pešca, oba sta bila alkoholizirana in kršila policijsko uro

V petek okoli 23.30 se je v naselju Zgornje Koseze zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena pešec in voznik osebnega vozila. Nesreča se je zgodila, ker je pešec neoznačen in v temnih oblačilih hodil po neosvetljenem vozišču, kjer je v njega trčil voznik osebnega vozila. V nesreči je bil pešec lažje poškodovan.

Oba sta morala opraviti preizkus alkoholiziranosti, ki je pri vozniku pokazal 0,20 mg/l, pri pešcu pa 0,48 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Oba sta prav tako kršila odlok o prepovedi gibanja med 21. in 6. uro. Za vse navedene kršitve je bil obema izdan plačilni nalog, vozniku pa tudi začasno odvzeto vozniško dovoljenje.