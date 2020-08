Ob Muri zasegli 2600 sadik konoplje, pri prevozu pomagal helikopter

Po poročanju Vestnikaso trije moški, ki sicer ne prihajajo iz Pomurja, pri Benici gojili 2600 sadik prepovedane konoplje. Pri tem ocenjujejo, da bi osumljeni kaznivih dejanj nezakonite trgovine z drogo s preprodajo zaslužili okrog 1,5 milijona evrov. Osumljenci so po poročanju časnika stari 41, 46 in 48 let. Zaslišal jih je sodnik okrožnega sodišča Murska Sobota ter jim odredil pripor.