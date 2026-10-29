Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ob neplačanih davkih dvignil za skoraj 800.000 evrov gotovine

Maribor, 29. 10. 2026 07.21 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Podkupnina

Kriminalisti PU Maribor so ovadili podjetnika z območja Ptuja, ki ga sumijo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Osumljeni naj bi z neupravičenim uveljavljanjem DDV, neplačilom davkov in prikritimi izplačili dobička povzročil za več sto tisoč evrov neplačanih davčnih obveznosti ter si pridobil skoraj 790.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Osumljeni je kot odgovorna oseba dveh gospodarskih družb storil dve kaznivi dejanji davčne zatajitve, ker je v obdobju od januarja 2023 do junija 2024 v imenu družb oddal obračune DDV in v njih neupravičeno izkazal nabave blaga ali storitev v skupni vrednosti okoli 1,5 milijona evrov. "Na podlagi tega pa je v obeh družbah neupravičeno uveljavljal odbitek vstopnega DDV v skupnem znesku okoli 273.000 evrov, ki bi ga morala plačati družba oz. za katerega je bil oškodovan proračun države."

V letu 2023 prav tako v imenu iste družbe ni obračunal in ni oddal obračunov akontacije dohodnine in je v imenu družbe tudi ni plačal. "V obravnavanem obdobju je namreč iz transakcijskih računov družbe opravil skupno 770.000 evrov dvigov gotovine kot prikrito izplačilo dobička družbenika v letu 2023. Zato je bila obračunana dohodnina v skupnem znesku okoli 190.000 evrov, ki ni bila plačana."

V poslovnih letih 2021, 2022 in 2023 je osumljeni iz več transakcijskih računov ene družbe neupravičeno opravil gotovinske dvige v skupnem znesku 790.000 evrov kot prikrito izplačilo dobička družbenika v letih 2021 in 2023. S tem si je kot odgovorna oseba družbe pridobil premoženjsko korist v prej navedeni višini skoraj 800.000 evrov. Ob sumu na kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ga sumijo še davčne zatajitve, saj obračunanih davčnih obveznosti v višini 190.000 evrov ni plačal.

S tem, "da je kot direktor družbe v poslovne knjige, ki jih je družba dolžna voditi na podlagi zakona, in sicer v knjigo prejetih računov v letu 2023 evidentiral okoli 460 lažnih računov za blago, ki mu ga izdajatelji računov niso dobavili, nato pa je te podatke uporabil pri sestavi lažnih obračunov DDV z namenom uveljavitve odbitka vstopnega DDV, do katerega družba ni bila upravičena", je storil tudi kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin, so sporočili iz mariborske policijske uprave.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa do dveh let.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
davčna zatajitev gospodarski kriminal ptujski podjetnik lažni računi

Oborožen rop v Kranju: zamaskirana moška zahtevala denar in pobegnila

V prodajalno s pištolo, iz nje z denarjem peš v neznano

24ur.com S fiktivnimi računi na Slovaško nakazali 3,5 milijona evrov, denar nato dvignili
24ur.com Velika davčna prevara: državo opeharili za 78 milijonov evrov
24ur.com Lažni računi in dvigi: državni proračun ogoljufali za 413.000 evrov
24ur.com Štirje banko oškodovali za 9,8 milijona evrov
24ur.com Podjetnika iz Posavja sumijo goljufije, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ...
24ur.com S ponarejeno dokumentacijo do skoraj 800.000 evrov
24ur.com Kljub blokiranemu računu sklepali goljufive pogodbe, delavci pa brez plač
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
29. 10. 2026 08.10
Prepoceni računovodja in odvetnik,malo večji vejo kako se zadevi streže
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
10 znakov, ki lahko nakazujejo, da se bliža porod
10 znakov, ki lahko nakazujejo, da se bliža porod
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
zadovoljna
Portal
Dolga leta sta se izogibala hollywoodskemu blišču, njuna ljubezen pa traja še danes
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, tehtnice čaka veliko topline
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, tehtnice čaka veliko topline
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
Vas je že ob prvem srečanju uvrstil v "predal"? Teorija, o kateri govori ves splet
Vas je že ob prvem srečanju uvrstil v "predal"? Teorija, o kateri govori ves splet
vizita
Portal
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Napitki, ki lahko zmanjšajo lakoto: zdravi so, enostavno jih je pripraviti in pomagajo pri hujšanju
Napitki, ki lahko zmanjšajo lakoto: zdravi so, enostavno jih je pripraviti in pomagajo pri hujšanju
Pogovor v glavi spremeni naše zenice na povsem drugačen način kot govorjenje na glas
Pogovor v glavi spremeni naše zenice na povsem drugačen način kot govorjenje na glas
cekin
Portal
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Plača je prišla, denarja pa že zmanjkuje? Preverite, kam vam vsak mesec neopazno odtekajo evri
Plača je prišla, denarja pa že zmanjkuje? Preverite, kam vam vsak mesec neopazno odtekajo evri
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
moskisvet
Portal
Je bila smrt Kurta Cobaina res takšna, kot so trdili? Novi namigi po 32 letih znova burijo duhove
Zakaj tako radi gledamo grozljivke, čeprav nas je strah?
Zakaj tako radi gledamo grozljivke, čeprav nas je strah?
Vas uspeh drugih spravi v slabo voljo? Odgovor ni nujno zavist
Vas uspeh drugih spravi v slabo voljo? Odgovor ni nujno zavist
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
dominvrt
Portal
5 znakov, da vaša okna pred zimo ne tesnijo več dobro
Finski šov s pasjimi mladički, ki je postal svetovni fenomen z milijoni ogledov
Finski šov s pasjimi mladički, ki je postal svetovni fenomen z milijoni ogledov
Ali je mah na drevju škodljiv?
Ali je mah na drevju škodljiv?
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
okusno
Portal
Zabavni prigrizki za noč čarovnic, ki jih lahko pripravite v zadnjem hipu
Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci
Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Barbar
Barbar
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022