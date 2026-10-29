Ob neplačanih davkih dvignil za skoraj 800.000 evrov gotovine

Osumljeni je kot odgovorna oseba dveh gospodarskih družb storil dve kaznivi dejanji davčne zatajitve, ker je v obdobju od januarja 2023 do junija 2024 v imenu družb oddal obračune DDV in v njih neupravičeno izkazal nabave blaga ali storitev v skupni vrednosti okoli 1,5 milijona evrov. "Na podlagi tega pa je v obeh družbah neupravičeno uveljavljal odbitek vstopnega DDV v skupnem znesku okoli 273.000 evrov, ki bi ga morala plačati družba oz. za katerega je bil oškodovan proračun države."

V letu 2023 prav tako v imenu iste družbe ni obračunal in ni oddal obračunov akontacije dohodnine in je v imenu družbe tudi ni plačal. "V obravnavanem obdobju je namreč iz transakcijskih računov družbe opravil skupno 770.000 evrov dvigov gotovine kot prikrito izplačilo dobička družbenika v letu 2023. Zato je bila obračunana dohodnina v skupnem znesku okoli 190.000 evrov, ki ni bila plačana."

V poslovnih letih 2021, 2022 in 2023 je osumljeni iz več transakcijskih računov ene družbe neupravičeno opravil gotovinske dvige v skupnem znesku 790.000 evrov kot prikrito izplačilo dobička družbenika v letih 2021 in 2023. S tem si je kot odgovorna oseba družbe pridobil premoženjsko korist v prej navedeni višini skoraj 800.000 evrov. Ob sumu na kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ga sumijo še davčne zatajitve, saj obračunanih davčnih obveznosti v višini 190.000 evrov ni plačal.

S tem, "da je kot direktor družbe v poslovne knjige, ki jih je družba dolžna voditi na podlagi zakona, in sicer v knjigo prejetih računov v letu 2023 evidentiral okoli 460 lažnih računov za blago, ki mu ga izdajatelji računov niso dobavili, nato pa je te podatke uporabil pri sestavi lažnih obračunov DDV z namenom uveljavitve odbitka vstopnega DDV, do katerega družba ni bila upravičena", je storil tudi kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin, so sporočili iz mariborske policijske uprave.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa do dveh let.