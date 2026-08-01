Ob vozilu našli trupli moškega in ženske, orožje in strelivo

Kranjski policisti so bili nekaj pred 9.30 obveščeni o varnostnem dogodku na območju Jeprce pri Kranju. Na kraj so nemudoma napotili več policijskih patrulj, ki so na kraju našle parkirano vozilo, ob njem pa trupli moškega in ženske.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so kraj dogodka zavarovali ter tja napotili kriminaliste. "Po prvih ugotovitvah kaže, da sta osebi umrli s strelnim orožjem ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba, tako da nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni," so sporočili.

Kriminalistična preiskava na kraju še vedno poteka, zbirajo se obvestila o vseh okoliščinah dogodka. O dogodku so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca, ki nista prišla na kraj. Za obe trupli so odredili tudi sodno obdukcijo.

Ne motiv ne izvor orožja in streliva, ki so ga našli na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.