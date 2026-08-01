Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ob vozilu našli trupli moškega in ženske, orožje in strelivo

Kranj, 01. 08. 2026 14.56 pred 7 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Policija

Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili dve trupli, moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli s strelnim orožjem, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni.

Kranjski policisti so bili nekaj pred 9.30 obveščeni o varnostnem dogodku na območju Jeprce pri Kranju. Na kraj so nemudoma napotili več policijskih patrulj, ki so na kraju našle parkirano vozilo, ob njem pa trupli moškega in ženske.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so kraj dogodka zavarovali ter tja napotili kriminaliste. "Po prvih ugotovitvah kaže, da sta osebi umrli s strelnim orožjem ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba, tako da nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni," so sporočili.

Kriminalistična preiskava na kraju še vedno poteka, zbirajo se obvestila o vseh okoliščinah dogodka. O dogodku so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca, ki nista prišla na kraj. Za obe trupli so odredili tudi sodno obdukcijo.

Ne motiv ne izvor orožja in streliva, ki so ga našli na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

policija smrt orožje preiskava

Mladoletnik s prijatelji odšel lovit ribe, v gramoznici se je utopil

24ur.com V Nemčiji odjeknili streli: dva mrtva, strelec pobegnil
24ur.com Policija pokazala prerešetano službeno vozilo
24ur.com Na območju Ljutomera našli dve mrtvi osebi
24ur.com Streljanje na območju Slovenske Bistrice: našli trupli dveh moških
24ur.com V Zagrebu prijeli bivšega moža žrtve dvojnega umora
24ur.com Na območju Škofje Loke ženska umrla nasilne smrti, osumljenca pridržali
24ur.com V hiši našli tri trupla: je sin ubil očeta in mamo?
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
bibaleze
Portal
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
zadovoljna
Portal
Pri 53 je v kopalkah videti bolje kot marsikatera 20-letnica
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
vizita
Portal
Vročinski val lahko pusti posledice še tedne: na te znake večina ni pozorna
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
cekin
Portal
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
moskisvet
Portal
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Eden najbolj priljubljenih obrazov iz Spider-Mana se je skrivaj poročil
Eden najbolj priljubljenih obrazov iz Spider-Mana se je skrivaj poročil
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
dominvrt
Portal
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
okusno
Portal
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
IQ 160
IQ 160
Shrek za vedno
Shrek za vedno
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881