Pestra noč za policiste: streljanje v Kranju in Ljubljani

"Minuli dan je bil za gorenjske policiste zelo delaven in nič kaj prazničen, večji del postopkov pa so predstavljale prijave med osmo uro zvečer in tretjo uro zjutraj, ko se je samo preko številke 113 zvrstila več kot polovica vseh dogodkov ta dan," je sporočil Bojan Kos, predstavnik Policijske uprave Kranj. Skupno so gorenjski policisti na silvestrovo sprejeli 133 klicev in obravnavali 52 dogodkov – izstopa pirotehnika. "Poleg tega smo obravnavali še iskanje staršev izgubljenega otroka, dve prijavi prometnih nesreč s poškodbami, vožnjo v napačno smer na priključku avtoceste, dve prijavi poskusov vlomov, tri manjše požare in streljanje s plinsko pištolo," je sporočil Kos.



Prijave kršitev z uporabo pirotehnike so se začele pojavljati že popoldan, ko so policisti v Radovljici obravnavali prijavo metanja petard proti ljudem. Mladoletniku so v tem postopku zasegli 31 kosov pirotehnike. Od osme ure zvečer pa so se zvrstile prijave metanja petard na Zgornjem Brniku, v Podlubniku in Kranju sta zagorela smetnjaka, na Jesenicah travnata površina, v Kranju naj bi del pirotehnike osebo rahlo poškodoval po glavi, v Bohinju pa je bilo prijavljeno spuščanje raket med parkiranimi vozili in sum poškodovanja vozil.

S področja javnega reda so kranjski policisti opolnoči obravnavali še prijavo streljanja na javnem kraju. V hitri intervenciji so na kraju izsledili moškega, pri katerem so našli naboje za plinsko pištolo. "Proti kršitelju sedaj vodijo prekrškovni postopek," je še povedal Kos.

V Ljubljani se je s plinsko pištolo poškodovala 31-letnica

Tudi ljubljanski policisti so bili kmalu po polnoči obveščeni o dogodku, v katerem se je zaradi nepravilne uporabe plinske pištole poškodovala ženska. "Po do zdaj zbranih obvestilih je ugotovljeno, da se je 31-letnica okoli polnoči na terasi stanovanjske hiše ustrelila v levo dlan in stegno. Pri tem je utrpela posebno hude telesne poškodbe,"nam je sporočila predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko.

Lastnik za omenjeno pištolo dovoljenja sicer ne potrebuje. "Tuje krivde policisti niso ugotovili, pištola pa je bila zasežena in poslana v analizo na Oddelek za kriminalistično tehniko. Po vseh zbranih obvestilih in ugotovljenih okoliščinah sledi

ustrezen ukrep," je še dodala Pučkova.