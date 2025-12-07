Svetli način
Črna kronika

Ob poskusu vloma v bencinski servis eno osebo prijeli, druga na begu

Komenda, 07. 12. 2025 13.09 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
8

Kamniška policista sta v petek ponoči ob kontroli bencinskega servisa na območju Komende zaznala, da vanj skušata vlomiti dve osebi. Med poskusom bega so policisti prijeli 37-letnega državljana Srbije, ki ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Drugemu osumljencu je uspelo pobegniti, policija njegovo identiteto še ugotavlja.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka FOTO: Shutterstock

Ob kontroli bencinskega servisa na območju Komende sta kamniška policista ugotovila, da sta dve osebi skušali nasilno vstopiti skozi vrata bencinskega servisa. Ob prihodu policistov sta osumljena pričela bežati, enega so policisti ujeli. Na kraj je prispelo več patrulj, ki so v nadaljevanju našli vozilo, ki sta ga uporabljala osumljenca in v katerem je bilo še več vlomilskega orodja, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja poskusa velike tatvine in zbirajo obvestila za ugotovitev identitete pobeglega osumljenca. Za prijetega osumljenca so odredili pridržanje in ga bodo po vseh zbranih obvestilih privedli k preiskovalnemu sodniku, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.

vlom bencinski servis komenda policija
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simurgh
07. 12. 2025 14.02
Evo kdo vlamlja in krade po Sloveniji... al so to romi ali balkanci.
ODGOVORI
0 0
bb5a
07. 12. 2025 14.00
Se bo zih zgovarju, da v sloveniji ni prevodov v cirilici in da ni mogel vedeti, da je zaprto...
ODGOVORI
0 0
anabanana
07. 12. 2025 13.49
+0
Poskusa velike tatvine, hahaaaaa, isto kod Dončič NAJ bi postal drugič očka, čeprav se je to že zgodilo, naj bi, 🤐😵‍💫, članki od amaterjev🤥
ODGOVORI
1 1
SloButale
07. 12. 2025 13.48
-1
Bravo. To J b@ndo, ki hodi vlamljat k nam je treba stisniti v kot.
ODGOVORI
0 1
Artechh
07. 12. 2025 13.43
+1
Šokantno
ODGOVORI
1 0
galeon
07. 12. 2025 13.37
+4
Ja seveda kontrola. Slučajno sta se peljala mimo in videla.
ODGOVORI
6 2
SloButale
07. 12. 2025 13.50
-1
@galeon Če bi policista preprečila vlom v tvojo hišo ali stanovanje ali vozilo bi pa vriskal od veselja... Če delajo niso OK... če ne delajo niso OK... kok si brezvezen...
ODGOVORI
0 1
galeon
07. 12. 2025 13.57
Sbutale če bi bil bralno pismen bi mogoče ugotovil, da gre to na račun pisca ne pa policije. A za to je treba imet že osnovno šolo.
ODGOVORI
0 0
