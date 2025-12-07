Ob poskusu vloma v bencinski servis eno osebo prijeli, druga na begu

Ob kontroli bencinskega servisa na območju Komende sta kamniška policista ugotovila, da sta dve osebi skušali nasilno vstopiti skozi vrata bencinskega servisa. Ob prihodu policistov sta osumljena pričela bežati, enega so policisti ujeli. Na kraj je prispelo več patrulj, ki so v nadaljevanju našli vozilo, ki sta ga uporabljala osumljenca in v katerem je bilo še več vlomilskega orodja, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja poskusa velike tatvine in zbirajo obvestila za ugotovitev identitete pobeglega osumljenca. Za prijetega osumljenca so odredili pridržanje in ga bodo po vseh zbranih obvestilih privedli k preiskovalnemu sodniku, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.