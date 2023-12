Ob požaru v zapuščenem objektu evakuirali devet oseb

Gasilci so iz objekta rešili devet oseb, požar pogasili in opravili meritev prisotnosti nevarnih plinov.

Kot so sporočili s PU Kranj, so bili včeraj okoli 23.30 obveščeni o požaru na zapuščenem objektu na območju Kranja. Na kraj so bile poslane vse interventne službe. Iz objekta je bilo evakuiranih devet odraslih oseb, ki v požaru niso bile telesno poškodovane. Za njihovo namestitev je v nadaljevanju poskrbela pristojna civilna zaščita.

Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je zagorelo na Stari cesti v Kranju. Gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj ter prostovoljnih gasilskih društev Kranj - Primskovo, Britof in Kokrica so iz objekta rešili devet oseb, požar pogasili in opravili meritev prisotnosti nevarnih plinov. Reševalci nujne medicinske službe Kranj pa so nudili pomoč osebi, ki se je nadihala dima.

Policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled. Vzrok požara in materialna škoda še nista znana in sta predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.